Amihaï Chikli et Idit Silman avaient couru sur la liste du parti Yamina de Naftali Bennett aux dernières élections.

Dès que ce dernier a commencé à évoquer l’idée de s’allier avec la gauche, l’extrême-gauche et le parti arabe Raam pour constituer un gouvernement, Amihaï Chikli a annoncé qu’il ne suivrait pas. Il a même voté contre la formation du gouvernement et a fini par être déclaré »dissident ».

Idit Silman, quant à elle, a dans un premier temps tenté l’expérience et s’est même retrouvée au poste prestigieux de présidente de la coalition. Mais quelques mois plus tard, en avril 2022, elle a quitté la coalition, estimant qu’elle ne s’y retrouvait pas sur le plan idéologique.

Ces deux »frondeurs » qui ont donc largement contribué à la chute du gouvernement Bennett-Lapid, ont été accueillis à bras ouverts au Likoud. Bénéficiant d’une place réservée sur la liste pour les élections, Silman et Chikli vont désormais rejoindre les rangs du gouvernement: la première à l’Environnement, le second à la Diaspora et à l’égalité sociale.

Notons que le choix de Chikli au poste de ministre de la Diaspora est un message fort envoyé aux communautés juives du monde mais aussi aux Etats occidentaux. En effet, Chikli est connu pour être, à la fois très attaché à la tradition et à l’héritage juif mais aussi proche des courants plus libéraux du judaïsme. De quoi apaiser les craintes déjà énoncées, notamment aux Etats-Unis, où un certain nombre de responsables communautaires réformistes ont prévenu qu’ils boycotteraient les ministres issus de la Tsionout Hadatit et d’Otsma Yehoudit.