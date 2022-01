La destruction par étapes de la yeshiva de ‘Homesh se poursuit. Mardi matin, des unités spéciales de la police ont poursuivi l’entreprise de destruction de ‘Homesh et de sa yeshiva. Les bulldozers ont notamment détruit les installations électriques qui alimentant la yeshiva et ont démantelé des structures et des tentes après avoir expulsés tôt le matin des familles venues soutenir les étudiants.

La direction de la yeshiva a réagi par un communiqué : « Il y en a qui s’imaginent que l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d est une occasion d’accorder une récompense au terrorisme en réactivant le plan de la Hitnatkout. C’est pour cela que son envoyés des policiers tôt le matin pour expulser des mères de familles et des enfants de tentes provisoires. L’immense soutien dont nous bénéficions de la part de dizaines de milliers de personnes ne permettra pas que ce plan se réalise. (…) Le gouvernement a perdu le nord. C’est la première fois qu’au lieu de combattre les terroristes, la réaction du gouvernement sur le terrain est de combattre les victimes et le repeuplement juif… »

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie a vivement réagi : « Deux semaines après l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d, le gouvernement n’a pas encore trouvé le temps de détruire la maison des terroristes qui l’ont assassiné de sang froid et qui ont tenté de tuer d’autres jeunes. Par contre ce gouvernement a déjà trouvé le moyen à deux reprises d’ordonner des destructions à ‘Homesh. Qu’est-ce qui les presse à ce point de venir détruire des structures dans lesquelles sont installées des familles et des enfants qui se protègent de la pluie ?? Qu’est-ce cette obsession à vouloir de détruire l’installation de l’alimentation en électricité de la yeshiva ? Ce gouvernement fait ce qu’aucun autre gouvernement n’a jamais osé faire ! La responsabilité entière de cette obsession de destruction est sur le gouvernement et celui en est à la tête, Naftali Benett. »

Photos : yeshiva de ‘Homesh