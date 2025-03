L’opération militaire nocturne d’envergure, baptisée « Force et Glaive », lancée à Gaza est décrite comme l’une des plus grandes opérations antiterroristes de l’histoire militaire. En quelques minutes seulement, une frappe coordonnée a permis l’élimination de centaines de terroristes et de hauts responsables du Hamas.

Mardi soir, à 2h10 du matin, une armada aérienne comprenant drones, hélicoptères de combat et avions de chasse a été déployée. Le Shin Bet a assuré jusqu’au dernier moment que toutes les cibles se trouvaient aux endroits visés, sans présence d’otages ou de civils non impliqués.

Cette opération complexe, nécessitant une coordination entre des dizaines d’appareils opérant dans un espace restreint, marque un succès majeur pour le Shin Bet après une période de controverses, et s’inscrit comme l’une des opérations de contre-espionnage les plus vastes de l’histoire militaire.

Cette opération est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre le Shin Bet et l’armée de l’air israélienne. Selon des sources palestiniennes, plus de 300 terroristes auraient été éliminés lors de cette opération éclair. Les préparatifs, entamés plusieurs semaines auparavant, ont impliqué l’établissement d’une liste détaillée de dizaines de terroristes du Hamas et leur localisation précise au moment de l’attaque. L’armée de l’air a reçu les coordonnées géographiques de chaque cible, incorporées dans les bombes qui leur étaient destinées.

L’opération a été planifiée pour être exécutée en quelques secondes à une minute, avec l’objectif de frapper simultanément toutes les cibles pour briser les capacités opérationnelles du Hamas, à l’instar de ce qui s’était produit avec le Hezbollah lors de l’opération Bipeurs.