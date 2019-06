Gauche et droite sont insensibles à l’échauffement islamique depuis 30 ans.

Le rapport parlementaire sur l’islamisation des services publics ne devrait étonner personne. Depuis trente ans, les pouvoirs publics et les ministres de l’Intérieur successifs ont mis en place une stratégie délétère vis-à-vis de l’islamisme!

Le rapport parlementaire sur l’islamisation des services publics pose une redoutable question : pourquoi les élites politiques, médiatiques, universitaires et économiques sont-elles restées sourdes à tous les avertissements, livres et rapports qui traitaient de l’islamisation des quartiers et des entreprises ? Pourquoi sont-elles demeurées aveugles à l’intolérance dans les salles de classe, ou dans la rue ? Pourquoi sont-elles demeurées indifférentes à la sécession des banlieues et à la montée de l’antisémitisme dans ces quartiers ?

Peut-être doit-on formuler l’hypothèse suivante : il n’y a pas eu « aveuglement », mais une stratégie dommageable délibérée. L’islamisme – celui des Frères Musulmans et des salafistes – n’aurait pu s’installer en France avec une telle facilité s’il n’y avait pas eu autant de responsables pour lui tenir la porte.

Gauche et droite: bonnet blanc et blanc bonnet

Tous les gouvernements de gauche et de droite qui se sont succédé depuis trente ans étaient conscients que la révolution chiite iranienne en 1979 et la ré-islamisation en retour des populations arabes sunnites allaient produire leurs effets sur les populations arabes et africaines musulmanes installées en France.

Tous les gouvernements ont compris très vite que l’échauffement islamique au Moyen-Orient allait être facteur de troubles sur notre territoire. Pour y parer, une double stratégie a donc été bricolée, et elle s’épanouit encore aujourd’hui : le premier axe de cette politique a été de tout faire pour institutionnaliser l’islam de manière à permettre l’émergence d’un interlocuteur musulman unique capable de parler aux pouvoirs publics et de faire passer des messages aux imams. Le second axe a consisté à apaiser la colère dans les banlieues et ailleurs par une politique de cadeaux financiers, culturels et institutionnels destinés à prouver la bonne volonté des pouvoirs publics.

Lire la suite sur Causeur

Yves Mamou

Photo by Abed Rahim Khatib / Flash 90 (Illustration)