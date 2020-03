Florence Heymann, vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS en poste au centre de recherche français à Jérusalem, et vous avez publié en 2015 un livre intitulé « Les déserteurs de Dieu » (Ed. Grasset), sur les ultra-orthodoxes qui quittent le monde religieux.

Pourquoi avoir choisi ce sujet d’étude ?

J’ai pensé tout d’abord plus largement à la société religieuse dans son ensemble, et je me suis posée la question de savoir pourquoi des gens décident de quitter subitement le cadre religieux.

Tout d’abord, mes propres enfants ont été élevés dans un cadre dati-leumi (sioniste religieux), à travers leur éducation, les écoles, les mouvements de jeunesse, et les uns après les autres ils sont devenus datlashim (datilesheavar), c’est dire « anciens religieux ». C’est au moment de l’armée qu’ils ont commencé à abandonner la pratique. J’ai cherché à comprendre ce phénomène, ce qui n’a pas été difficile puisque les datlashim se fréquentent entre eux et lorsque l’on en connaît un, on les connaît tous. Les conséquences ne sont pas extrêmes car les jeunes dati leumi ont des notes excellentes à l’école, obtiennent leur bac, font l’armée, étudient à l’université, travaillent. Ils sont complètement intégrés dans la société, et un jour s’ils enlèvent leur kippa, leur vie continue.

