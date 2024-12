Judée-Samarie

Les services de sécurité notent un réchauffement du front de Judée-Samarie ces derniers jours et ce dimanche une réunion du cabinet de sécurité est prévue notamment pour évoquer la situation dans cette région.

Cette semaine, les forces de Tsahal, du Shabak et des gardes-frontières ont mené plusieurs opérations. 50 terroristes ont été arrêtés, des explosifs détruits, des armes et des milliers de shekels destinés à financer le terrorisme ont été saisis.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Hier (jeudi), les forces de Tsahal ont cartographié la maison du terroriste qui a assassiné l’enfant Yeoshoua Aaron Touvia Simha, z’l, lors de l’attentat à l’arme à feu survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

La maison du terroriste qui a assassiné Yonathan Deutsch, z’l, a également été cartographiée.

Bande de Gaza

Les forces de Tsahal poursuivent leurs opérations à Jabaliya et Beth Lahia dans le nord de la Bande de Gaza. Des lance-roquettes qui étaient enterrés ont été découverts et détruits par les combattants israéliens. Ils étaient dirigés contre les localités de la bordure de Gaza et comportaient des dizaines de canons.

A Rafah, les combats aussi se poursuivent. Les forces israéliennes ont découvert des entrées de tunnels, ont éliminé des terroristes et détruit des installations terroristes, en coopération avec l’armée de l’air.

Sud Liban

Tsahal continue à agir pour faire respecter le cessez-le-feu. Lors des actions menées afin d’éliminer toute menace du Hezbollah, les forces israéliennes ont trouvé de nombreuses armes dont des lance-missiles Kornet qui avaient été dissimulés, des fusils de type kalachnikov, des chargeurs et d’autres équipements militaires.

Un site de lancement de missiles anti-chars utilisés ces derniers mois pour attaque les localités du nord d’Israël a également été découvert.

Les forces israéliennes ont, par ailleurs, découvert des entrepôts d’armes contenant des mortiers et des missiles RPG.

Syrie

L’aviation israélienne a procédé cette nuit (jeudi à vendredi) à des raids sur un aéroport de la région de Damas, toujours dans le but d’anéantir la force militaire issue du régime d’Assad afin d’éviter qu’elle ne tombe dans les mains des rebelles qui pourraient s’en servir contre Israël.