Liban

Tsahal poursuit ses raids sur des cibles du Hezbollah dans le quartier de Dahieh à Beyrouth. Ces dernières 24 heures, l’armée israélienne a attaqué plus de 120 cibles au Liban.

Les forces au sol continuent de trouver de nombreuses armes appartenant au Hezbollah dont des lance-roquettes destinées à frapper les localités de la Galilée. Un tunnel du Hezbollah a également été détruit.

Dans la zone de Nabatieh au Sud Liban, l’aviation israélienne a attaqué des postes de commandement de la force Redouan.

Le site d’où ont été lancées hier (jeudi) des roquettes sur Haïfa a été détruit quelques heures plus tard par Tsahal.

Bande de Gaza

L’aviation de Tsahal a attaqué et éliminé le terroriste Alkaman Abdel Salam Khalil Inbar, le chef du bataillon de la ville de Gaza de l’organisation terroriste du Jihad islamique. Il était responsable de plusieurs tirs de roquettes sur Israël depuis la ville de Gaza et participait activement à la fabrication d’armes pour le Jihad islamique.

Vidéo: porte-parole Tsahal

Lors de cette attaque d’autres terroristes du Jihad islamique ont été éliminés.

A Jabaliya et Beit Lahia, les forces israéliennes ont éliminé plusieurs terroristes lors de combats en face à face et par des raids aériens. Des armes et des munitions ont été détruites.

A Rafah, l’aviation a éliminé plusieurs terroristes qui tentaient d’attaquer les soldats de Tsahal.