Bande de Gaza

Les combattants de Tsahal en coopération avec les forces du Shabak ont pris d’assaut un centre de rassemblement de terroristes dans la zone de Beth Hanoun, après un travail précis des renseignements qui ont conclu à la présence de terroristes dans ce lieu. Avec l’aide de l’aviation des dizaines de terroristes ont été éliminés et plusieurs autres arrêtés.

Vidéo: porte-parole Tsahal

A Beth Lahiah, les forces israéliennes ont également éliminé des terroristes lors de combats au sol et par les airs. Elles ont découvert et détruit de nombreuses armes.

Par ailleurs, les avions de chasse israéliens ont attaqué de manière ciblée et sur la base de renseignements précis des terroristes qui agissaient dans un centre de commandement au coeur d’une clinique au nord de la Bande de Gaza. C’est de cette clinique transformée en base terroriste que les terroristes planifiaient leurs actions contre les forces de Tsahal et l’Etat d’Israël. Ils y stockaient aussi des armes.

Liban

Tsahal fait le Liban de trois mois d’opération dans différents villages du Sud Liban. Jusqu’à maintenant, les forces israéliennes ont repéré et saisi plus de 10000 armes et matériel militaire. Elles ont attaqué plus de 1000 cibles du Hezbollah et détruit plus de 300 infrastructures terroristes à la surface et sous terre.

Le porte-parole de Tsahal a également précisé que depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, Tsahal poursuivait ses actions au Sud Liban tout en respectant les termes de l’accord avec le Liban afin d’empêcher la réorganisation du Hezbollah, trouver des armes et des infrastructures terroristes et éliminer toute menace sur l’Etat d’Israël et ses citoyens.

Syrie

Le colonel (rés) Olivier Rafowicz, porte-parole de Tsahal en français, explique dans une vidéo l’action de Tsahal en Syrie:

Vidéo: Porte-parole Tsahal