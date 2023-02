Les députés Youli Edelstein (Likoud) et Zeev Elkin (Hamah’ané Hamamlahti), qui se trouvent en ce moment en Ukraine, ont rencontré ce mardi les représentants de la communauté juive locale et parmi eux, bien entendu, le grand rabbin d’Ukraine, Moché Azman, et le président de la Fédération des communautés juives d’Ukraine, le rabbin Mayer Stambler. Les deux parlementaires israéliens ont appris, lors de leurs entretiens, quels étaient les besoins des Juifs d’Ukraine en temps de guerre.

Les députés se sont rendus à la grande synagogue centrale de Kiev, la synagogue Brodsky, avec le rabbin Azman et l’ambassadeur d’Israël à Kiev, Michael Brodsky. Ils ont ensuite visité les bureaux du grand rabbinat et les institutions de la communauté juive.

Le rabbin Azman a déclaré au cours de cette visite qu’il était heureux de constater, après la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen la semaine passée, que l’Etat d’Israël continuait d’envoyer des représentants officiels qui venaient, en pleine guerre, pour tenter de trouver les moyens d’aider le peuple ukrainien et la communauté juive ».

De leur côté, Edelstein et Elkin ont exprimé leur admiration face aux diverses activités qui étaient menées au sein de la communauté malgré la guerre. Ils se sont engagés à œuvrer pour obtenir une aide plus importante de l’Etat d’Israël pour les communautés juives locales.