Dès son arrivée au pouvoir, le Président Donald Trump a annoncé qu’une série de sanctions seraient imposées au tribunal de La Haye en raison de sa volonté de poursuivre Binyamin Netanyahou et Yoav Gallant.

A la chambre des Représentants, la proposition a recueilli une large majorité de 243 voix pour et 140 contre.

Cette proposition a été portée au vote du Sénat américain cette nuit (mardi à mercredi) et a obtenu une majorité de 54 voix pour et 45 contre. Néanmoins cette majorité est insuffisante puisqu’il faut un minimum de 60 voix. La décision a donc été bloquée par le Sénat.

Sur les 54 sénateurs qui ont voté pour il y a la totalité des sénateurs républicains – 53 – et un seul Démocrate, John Fetterman de Pennsylvanie.

Ce dernier est connu pour être un soutien de l’Etat d’Israël. Dans une interview donnée il y a quelques jours, il avait même déclaré que selon lui les sanctions contre La Haye devaient être encore plus sévères.

A Jérusalem on estime que les sanctions américaines finiront par être adoptées, peut-être dans une version plus souple. En effet, les Démocrates ont affirmé leur soutien à l’imposition de sanctions mais estiment que la manière dont elles sont rédigées actuellement pourrait mettre en danger des alliés des Américains, des sociétés américaines qui travaillent avec La Haye et contient des mesures à l’encontre de petits employés de la Cour.

Chuck Schumer, le chef de file (juif) des sénateurs démocrates, a donc donné la consigne de voter contre la proposition des Républicains tout en affirmant que la Cour de la Haye avait une orientation anti-israélienne qu’il ne fallait pas ignorer.