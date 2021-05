Le Centre d’information de l’Université Al-Ahzar du Caire, institution suprême de l’islam sunnite a entamé une campagne sous le titre : « Jérusalem, entre les droits des Arabes et les allégations sionistes ». Le but affiché de cette campagne est de « réfuter les arguments mensongers des sionistes ».

Dans un communiqué, l’Université Al-Azhar accuse Israël de « piétiner les droits des lieux saints de l’islam, de violer grossièrement le droit international et de commettre des ‘crimes’ dans les territoires palestiniens occupés ».

Mais par-dessus tout, le communiqué affirme « sans sourciller » que le Mur Occidental, qu’il appelle « Al-Buraq » est « un lieu saint islamique pur, car c’est de là que le prophète Mahomet s’est envolé au ciel dans son ‘voyage nocturne' »…

Pour l’Université Al-Azhar, « les prétentions sionistes sur le Mur occidental sont basées sur des mensonges, tout comme l’affirmation qu’il y aurait eu un temple juif sur le Mont…du Temple »! « L’Histoire, la géographie, le droit international ainsi que les droits islamiques et arabes attestent tous qu’il s’agit du Mur Al-Buraq musulman et non du ‘Kotel juif' », poursuit le communiqué.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90