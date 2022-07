Deux chercheurs du centre pour l’éducation littéraire du collège académique de Galilée occidentale, le Pr Vered Waknine et le Dr Einat Nevo, se sont penchées sur le niveau littéraire des enfants en dernière année de maternelle et au sortir des deux premières années d’école primaire.

Elles voulaient comprendre l’impact du Corona et des confinements sur l’apprentissage de l’hébreu parlé et écrit chez ces enfants. Pour ce faire, elles ont comparé deux groupes d’enfants: un groupe qui avait commencé la dernière année de maternelle ou le CE1 avant le Corona et un autre 6 mois après le début du Corona. Leur étude a été publiée aujourd’hui dans les colonnes du Maariv.

Les résultats sont inquiétants puisqu’il s’avère que le deuxième groupe accuse un retard conséquent par rapport au premier au regard de la maitrise de la langue. Il fait également preuve d’une motivation beaucoup moins importante pour apprendre à lire.

Ces différences varient en fonction du niveau socio-économique des enfants et elles sont très frappantes dans les secteurs défavorisés. Les chercheurs ont constaté des fossés importants sur le plan de la reconnaissance des mots visuelle et phonologique.

Les enfants ayant fini la maternelle ou commencé l’école primaire après le début de l’épidémie possèdent également un vocabulaire beaucoup moins riche que les autres.

Le Pr Waknine et le Dr Nevo pointent les causes de ces lacunes: absence d’interactions avec la structure scolaire, absence d’infrastructures d’enseignement à distance à la maison, inégalité dans l’accès à internet, confinement et isolement social.

« En raison d’une faible exposition littéraire et linguistique, le point de départ de ces enfants est déjà bas et le Corona a eu une influence très néfaste sur leurs capacités et sur leur niveau de développement », écrivent les chercheurs. Elles proposent toute une série de solutions pour remédier à cette dégradation du niveau littéraire des petits Israéliens et augmenter leur motivation, comme former les enseignants et les parents à des activités qui aideront les enfants à combler leurs lacunes ou développer des programmes d’enseignement à distance compatibles avec les besoins des jeunes enfants.