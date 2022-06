Pour la première fois depuis la création de l’Etat et à partir de la rentrée prochaine, les cours d’éducation sexuelle seront obligatoires à l’école en Israël, à partir du CP.

Le ministère de l’Education nationale a mis au point un programme précis et des supports pédagogiques adaptés à chaque niveau. Ainsi au CP, les enfants apprendront autour de sujets comme »Moi et mon corps », »La préservation de mon espace privé ».

Les enfants seront sensibilisés aux rapports tactiles acceptables et intolérables, à savoir dire non, à la nécessité de raconter et de demander de l’aide dans certains cas.

Dans les grandes classes, l’accent sera mis sur le consentement, le harcèlement, la sexualité au sein du couple mais aussi la pornographie.