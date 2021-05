Wasseem Youssef, prédicateur émirati, a publié un post courageux et lucide sur la situation actuelle en Israël. Il a exprimé son soutien aux opérations de Tsahal sur Gaza : « Le Hamas envoie des missiles en direction de maisons civiles israéliennes, et lorsque vient la riposte, le Hamas pleure et crie : ‘où sont les Arabes ?? Où sont les musulmans’?? Vous avez transformé Gaza en cimetière pour des innocents et des enfantsf ! Vous avez causé des dégâts à l’Egypte et au Sinaï ! Vous avez brûlé des drapeaux de plusieurs pays arabes et n’avez rien respecté. Vous n’avez fait preuve d’aucune pitié envers les vieillatds et les enfants de Gaza. Les Frères Musulmans sont une calamité ».

Une distinction morale entre agresseurs et agressés que l’ONU et l’Union européenne sont incapables d’établir !

Photo Twitter