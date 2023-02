Cela faisait trois jours que l’on était à la recherche de Shaoul Genudi et de son épouse, les responsables de la communauté juive d’Antakya. Leur maison avait été complètement détruite pas le terrible tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

La communauté juive en Turquie avait fait part de son inquiétude relative au sort du couple. Un groupe de soldats de Tsahal et de volontaires de Zaka l’ont finalement retrouvé. Comme on le craignait Shaoul Genudi et son épouse n’ont pas survécu.

Un travail de plusieurs heures, dans des conditions très difficiles a été nécessaire pour les retrouver.

Les rouleaux de la Torah de la synagogue ont été sortis de la synagogue d’Antakya afin de les protéger des dégâts.

L’émissaire Habad, le Rav Menahem Hitrik a raconté au micro d’Israël Hayom: »La synagogue a été endommagée par le tremblement de terre et donc nous avons décidé de transférer les sifré Torah pour ne pas qu’ils soient détruits. Il s’agit de rouleaux vieux de 400 ans. La communauté juive d’Antakya est très ancienne, elle a été fondée à l’époque d’Antiochus il y a 2500 ans. C’était triste de devoir sortir les sifré Torah mais nous n’avions pas le choix. Personne ne sait quand la communauté pourra revenir sur place ».

Les sauveteurs israéliens poursuivent leur mission sur place. En deux jours, ils ont réussi à retrouver 10 survivants sous les décombres. Un avion avec des médecins et des tonnes de matériel médical est arrivé d’Israël et un hôpital de campagne est en train d’être construit sur place.

Pour l’heure, le nombre de morts liés aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie s’élève à plus de 17000. Depuis le premier tremblement de terre dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 1000 répliques ont été enregistrées en Turquie, dont certaines ont été ressenties en Israël.