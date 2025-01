La famille des otages Youssef et Hamza Ziyadne a annoncé que les soldats de Tsahal avait rapatrié les corps de leurs proches.

Youssef et Hamza, un père et son fils, âgés de 53 et 22 ans, ont été pris en otages le 7 octobre du kibboutz Holit où ils travaillaient. Deux autres enfants de la famille, Bilal (18 ans) et Aïsha (17 ans) avaient été capturés avec eux, ils ont été libérés lors de l’accord du mois de novembre 2023, après 50 jours de captivité.

Youssef était marié à deux femmes et père de 19 enfants, Hamza était marié et père de 2 enfants.

C’est Tsahal qui en a fait l’annonce à la famille.

»La douleur est immense. Nous voulions les voir revenir en vie au sein de leur famille mais hélas, ils reviennent sans vie », a déclaré la famille.

Le forum Tikva a publié un communiqué: »Les familles des otegs du Forum Tikva partagent la douleur de la famille de Youssef et Hamza Ziyadne, z’l. Nous remercions les valeureux soldats de Tsahal qui oeuvrent jour et nuit pour le retour de nos proches alors que beaucoup ont payé de leur vie pour atteindre ce but ».

Il reste 98 otages aux mains du Hamas. 36 d’entre eux ont officiellement été déclarés morts par l’Etat d’Israël.