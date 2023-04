La mise en place d’une Garde nationale aux côtés de la police réclamée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Cette garde nationale vise à pallier le manque de réactivité policière lorsque des événements exceptionnels dans leur intensité et leur gravité se produisent, à l’image de ce qui s’était produit pendant le mois de mai 2021 avec l’opération Gardien des Murailles. Les habitants des villes mixtes, menacés ou attaqués par leurs voisins arabes, n’avaient pas pu bénéficier d’une protection policière suffisante.

La garde nationale sera composée de 5 unités régulières de gardes-frontières comprenant 2500 combattants ainsi que de 46 bataillons de réservistes qui possèderont des pouvoirs de police.

Dimanche, le conseil des ministres a approuvé le lancement de son processus de création. Pour l’heure, des discussions autour de l’organisation exacte de cette Garde se déroulent entre le ministre Ben Gvir et le chef de la police Kobi Shabtaï.

Les deux hommes s’entretiennent dans une bonne atmosphère et il semblerait désormais que cette Garde nationale ne sera pas directement aux ordres du ministre, comme annoncé, mais sous l’autorité de la police et plus précisément de l’unité des gardes-frontières.

»Contrairement à tous les grands titres et au bruit dans les médias, la réunion s’est bien déroulée », a témoigné un des responsables impliqués dans les discussions. »Nous avons présenté au ministre notre travail autour de la création d’une Garde nationale et nous avons répondu à ses questions ».

Les deux parties ont prévu de se rencontrer encore afin de permettre la mise en place de la Garde nationale en juin 2022 sous la responsabilité des gardes-frontières.

Le responsable de la police qui témoigne sur Ynet ajoute: »Le chef de la police Shabtaï a présenté au ministre Ben Gvir la position de la police, selon laquelle, la Garde nationale doit être constituée sous l’autorité des gardes-frontières et du chef de la police ». Le ministre a redit qu’il n’était pas opposé à ce que la Garde nationale soit placée sous l’autorité de la police, mais il veut savoir et s’assurer que cette forte, qui sera composée de 1800 combattants ne fera pas des opérations de police mais que ses missions seront bien définies comme celles du maintien de l’ordre, de la lutte contre le racket, les crimes dans la société arabe et la délinquance agricole.