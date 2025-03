L’ économie israélienne oscille entre incertitudes et performances historiques. La reprise des combats à Gaza contrairement à ce que l’on pourrait croire ne menace pas la stabilité économique du pays. L’inflation reste étonnamment nulle, en ce mois de février masquant une flambée des prix immobiliers qui divise l’institut de la statistique et les membres du gouvernement. Pendant ce temps, la bourse israélienne reste très rentable pour les investisseurs et le secteur high-tech signe un exploit avec la vente record de Wiz à Google pour 32 milliards de dollars.