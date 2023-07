Cette semaine, le Dr Daniel Guggenheim, évoque les conséquences économiques de la réforme judiciaire mais aussi toute une série de sujets sur l’actualité économique en Israël.

1 – Conséquences économiques de la réforme judiciaire ? Quelles sont les conséquences à court et moyen terme de l’adoption de la loi interdisant aux juges d’avoir recours au motif qu’une loi n’est pas raisonnable loi pour l’annuler. Une forte baisse du shekel et de la bourse, et à long terme, si elle n’est pas annulée, cela changera effectivement la gouvernance économique d’Israël

2 – Indiquer l’origine des produits vendus est désormais obligatoire ! Une loi a été votée pour imposer aux magasins d’indiquer l’origine des produits agricoles vendus. Une bonne nouvelle pour les producteurs locaux, de fruits, légumes, viandes, poissons et produits laitiers. Vous pourrez désormais facilement consommer blanc bleu. 3 – “Il Makiage” casse la baraque ! En 10 ans la société israélienne de cosmétique ‘’il makiage’’, achetée en 2013, alors qu’elle était en faillite est passée d’une valeur de 10 millions à plus de 10 milliards shekels.

4 – Ikea condamné à payer ! Ikea va devoir payer 500 000 shekels à une cliente. Cette dernière a glissé dans un magasin Ikea, lui provoquant des problèmes de santé et a obtenu un dédommagement conséquent.