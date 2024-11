Le Docteur en économie Daniel Guggenheim nous parle des conséquences de l’élection de Trump sur l’économie israélienne et du budget d’austérité validé par le gouvernement d’Israël. Quel message ce budget envoie à l’international ? Pendant ce temps en Israël la vie continue et on parle d’avenir notamment autour de la capitale d’Israël. Un plan d’urbanisme gigantesque a été adopté pour faire face à l’explosion démographique que connaîtra Jérusalem dans quelques années.