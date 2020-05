Avis aux amoureux de la littérature ! Des bonnes nouvelles en cascade ! Tout d’abord, la librairie Vice Versa à Jérusalem vous accueille de nouveau à ses horaires habituels (du dimanche au jeudi de 10H00 à 18H30 et le vendredi de 10H00 à 13H00). Questions les plus fréquemment posées : « Mais vous recevez des livres ? Des nouveautés ? » Oui, oui et oui ! Les expéditions de France recommencent à arriver régulièrement. « Mais qu’en est-il des rencontres avec les écrivains ? Ce ne sera pas possible avant longtemps ? » Et bien si, c’est possible ! Pas au format habituel à la librairie, mais grâce à la fantastique initiative de Frédérique Deghelt.

Petite histoire d’une grande aventure. Si les ouvrages de la rentrée littéraire d’hiver sont pour la plupart arrivés à bon port, juste avant le confinement, et qu’ils ont séduit les lecteurs, les auteurs, habitués à échanger oralement à propos de leurs livres, se sont trouvés doublement confinés. Frédérique Deghelt, dont le dernier roman « Sankhara » est paru en janvier 2020 (Actes Sud) a souffert de cette situation. C’est ainsi qu’elle a décidé de lancer un concept novateur et judicieux : convier le public à des rencontres littéraires de qualité entre des auteurs dont les livres sont parus depuis janvier 2020 et des libraires ou des blogueurs littéraires. C’est la naissance de « Un endroit où aller, rencontres on line ».

Pour participer, rien de plus simple ! Inscrivez-vous en envoyant un courriel à 1endroitoualler@gmail.com , vous recevrez le programme et les liens vers l’application de conférences en ligne (Zoom) une fois par semaine. Quand vous arriverez dans la rencontre, votre vidéo et votre audio seront coupés. Il est bien sûr possible de poser des questions en les envoyant tout au long de l’entretien. C’est Nathalie Couderc, célèbre « Chevalier libraire » des réseaux sociaux qui, outre l’animation de certaines rencontres, assure leur direction technique et transmet les questions du public. Et comme Frédérique Deghelt ne recule devant rien, elle a eu la lumineuse idée d’associer à cette opération des librairies francophones de l’étranger. Vice Versa est donc devenue partenaire enthousiaste de « Un endroit où aller, rencontres on line ». D’une part, j’anime certaines rencontres, d’autre part, je recommande des rencontres animées par d’autres libraires autour d’ouvrages que j’ai particulièrement aimés.

Au programme de cette semaine :

– Mercredi 13 mai à 18H00 (Paris) 19H00 (Jérusalem) : Nelly Alard, « La vie que tu t’étais imaginée », Editions Gallimard, que j’aurai le plaisir d’interviewer. Pour vous mettre l’eau à la bouche : « Nelly Alard déroule une quête passionnante, où s’entremêlent et se répondent vie personnelle et destin de ses héroïnes hors du commun. Sur les traces de la fille cachée de l’impératrice d’Autriche, la romancière livre aussi un superbe autoportrait. » Thierry Clermont, Le Figaro Littéraire.

– Jeudi 14 mai à 18H00 (Paris) 19H00 (Jérusalem) : Alexandra Shwartzbrod, « Les lumières de Tel Aviv », Editions Rivages, interviewée par Nathalie Couderc. Un petit avant-goût : « Bâti comme un puzzle, ce roman d’anticipation souvent glaçant, à la fois roman policier et d’aventure, captive jusqu’à la dernière page. Mais s’arrêter ici serait incomplet. « Les lumières de Tel Aviv » est aussi (surtout ?) une histoire d’amour. D’amour, de résistance et de liberté. » Jean-Marc Savoye, onlalu.com

J’espère que nombre d’entre vous saisiront cette fabuleuse opportunité de rencontrer, même virtuellement, des auteurs talentueux, de leur poser des questions et de découvrir beaucoup d’excellentes parutions de cette rentrée d’hiver 2020. Un très bon moyen de s’évader, une véritable bouffée d’oxygène !