Le ministre soudanais des Affaires étrangères Omar Qamar al-Din Ismail a annoncé les conditions pour que son pays normalise ses relations avec Israël. Ces conditions passent par Washington: quels seront les avantages économiques pour le Soudan et ce pays sera-t-il retiré de la liste des pays terroristes. Le président du gouvernement transitoire du Soudan Abdel Fattah al-Burhan en parlé avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Ce dernier a indiqué que l’Administration américaine allait en discuter, également avec Israël. Ce qui est intéressant est ce qui n’apparaît pas dans ces conditions, une preuve de plus que la question « palestinienne » intéresse de moins en moins les pays arabes. Le président soudanais a toutefois rappelé qu’il n’est pas dans les compétences de ce gouvernement transitoire, non élu, de prendre des décisions de cette importance.

Photo Illustration