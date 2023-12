L’armée israélienne poursuit sa progression dans le sud, à Khan Younès, fief du Hamas et là où se trouveraient ses principaux chefs locaux, dont Yahya Sinouar.

Les combattants de Tsahal ont pris le contrôle du bureau du commandant du Hamas de Khan Younès et de la place Souhila, place centrale de la ville. La résidence secondaire de Yahya Sinouar est, elle aussi, contrôlée désormais par Tsahal.

Ce succès est le résultat d’une semaine de combats acharnés lors de laquelle les soldats ont éliminé de nombreux terroristes et découvert près de 30 entrées de tunnels. Ils ont également attaqué et détruit des dizaines de sites de lancement de missiles anti-chars et des postes de surveillance. Ils ont saisi un arsenal militaire important dont des grenades et des RPG et ont mis la main sur des documents de renseignements comme des téléphones, des ordinateurs et des brochures d’instructions terroristes.

Par ailleurs, les soldats ont trouvé dans un des appartements d’un terroriste du commando No’hba, des armes et du matériel maritime.