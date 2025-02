Les cinq guetteuses libérées de la captivité du Hamas à Gaza sont sorties ce mercredi de l’hôpital Beilinson où elles étaient soignées depuis leur retour. Elles ont été accueillies avec beaucoup de joie par de nombreuses personnes qui les attendaient près de chez elles.

Leurs familles ont publié le communiqué suivant : « Nous tenons à remercier du fond du cœur l’hôpital Beilinson et le personnel soignant qui a pris soin de nos filles – Liri, Karina, Agam, Daniela et Naama – les cinq femmes guetteuses qui sont revenues de la captivité du Hamas. »

Elles ont ajouté dans leur message : « Le personnel médical, les psychologues et le service administratif, sous la direction de la Dr Lena Koren Feldman et conduits par la professeure Noa Elyakim-Raz et Mme Avivit Zetelman, ont constitué une étape importante dans le parcours de nos filles à leur retour à la maison. Nous tenons à remercier le peuple d’Israël pour l’accueil chaleureux et l’amour qu’il a portés à nos filles ces derniers temps. Elles doivent encore suivre un long parcours de réadaptation et nous vous demandons de respecter leur intimité, le calme et le temps qu’il leur faut pour qu’elles puissent progressivement revenir à elles-mêmes ».