Sept mois après sa fermeture ordonnée par le ministère de la Santé, l’usine Strauss dans laquelle avait été trouvée des salmonelles, a repris son activité.

Les consommateurs vont donc retrouver petit à petit les fameux chocolats de la marque Strauss Elite. La marque avertit les consommateurs souffrant d’allergies alimentaires à bien vérifier la liste des produits allergènes qui a pu changer.

Par ailleurs, Strauss a fait savoir que la reprise de ses activités a été autorisée après d’importants investissements qui permettent de garantir la qualité et la sécurité sanitaire de sa production.

La compagnie a profité de cette interruption pour mettre au point une ligne de chocolats et friandises sans gluten qui va commencer à être commercialisée.

Eyal Dror, le directeur de Strauss, s’est réjoui de ce retour dans les rayons: »Nous sommes heureux et émus de revenir dans les rayons. Pendant ces derniers mois, nous avons redéfini les règles de travail et nous avons agi pour garantir un niveau particulièrement élevé de qualité et de sécurité sanitaire, sur la base d’exemples que nous avons pris parmi les meilleures usines de fabrication de chocolat dans le monde et suivant les enseignements de spécialistes ».

Il a souligné que les chocolats reviendraient progressivement dans les supermarchés, en fonction du rythme de leur production.

Après avoir rappelé un nombre impressionnant de produits, au lendemain de Pessah cette année, et avoir lancé des procédures coûteuses de dédommagements aux consommateurs, la valeur du groupe en bourse avait décroché, le ministère de la Santé avait décrété la fermeture de l’usine pour trois mois et le groupe s’attendait à des pertes énormes.

Et en effet, le bénéfice net de la société avait chuté de 80% au premier trimestre 2022. En outre, Strauss a du faire face à huit plaintes collectives.

Toutefois, malgré le coup dur que représente cet épisode, le groupe Strauss de par sa taille et l’éventail de ses activités est resté optimiste sur ses capacités de rebondir, d’autant que les autres branches de la compagnie présentent des chiffres en progression.