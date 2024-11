Yaïr Lapid, Yaïr Golan, Benny Gantz et Avigdor Liberman ont tenu ensemble en fin de matinée (mercredi) une conférence de presse pour réagir au limogeage de Gallant par Netanyahou. Les quatre ont sévèrement attaqué le Premier ministre et appelé à agir ”par tous les moyens légaux” pour faire tomber le gouvernement tout en rejetant catégoriquement et explicitement le recours au refus de servir dans Tsahal.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a pris la parole en premier. Il a reproché à Netanyahou d’avoir affaibli Tsahal et la sécurité d’Israël par la ”décision folle” de renvoyer le ministre de la Défense. ”Ce qu’il s’est passé hier n’est pas normal. Cela dépasse toute logique”, a déclaré Lapid, ”L’armée n’a personne sur qui compter. Il ne reste plus personne dans ce gouvernement. On ne peut pas compter sur le Premier ministre, on ne peut pas compter sur le cabinet et la dernière personne sur laquelle on pouvait compter dans ce gouvernement de fous a été limogée hier”.

Il a appelé les députés du Likoud à voter contre le limogeage de Gallant à la Knesset et contre la loi qu’il nomme ”de désertion” garantissant l’octroi de subventions pour les crèches aux orthodoxes ne servant pas dans l’armée.

Pour finir, Lapid a déclaré: ”Netanyahou est inapte. Il ne peut pas diriger Israël en temps de guerre. Nos combattants ne peuvent pas compter sur lui. Les citoyens israéliens ne peuvent pas compter sur lui. Hier l’Etat d’Israël a vu: il avait le choix entre la honte et la guerre, il a choisi la honte”.

Benny Gantz a estimé: ”Nous ne représentons pas seulement 52 députés, une grande majorité du peuple est derrière nous, une grande majorité des députés du Likoud sont derrière nous, du sionisme religieux et des partis orthodoxes qui comprennent que nous ne pouvons pas laisser Netanyahou nous ramener au 6 octobre. Ils comprennent qu’un deal politique sur le dos des soldats de Tsahal portera atteinte à notre sécurité”.

Lui aussi a appelé les députés de la coalition à ne pas voter le limogeage de Gallant et la loi sur les crèches.

Yaïr Golan a eu des mots très durs contre Netanyahou, se servant du deuil personnel du Premier ministre: ”Netanyahou a mené la semaine dernière une série d’actions qui conduisent à une conclusion: Netanyahou a oublié ce qu’était être un frère endeuillé”, a déclaré Golan. ”Le Premier ministre mène une campagne contre ses citoyens en pleine guerre, le Premier ministre met en danger inutilement les soldats sur le front et les otages en captivité, le Premier ministre remplace un ministre de la Défense par un ministre de la désertion, le Premier ministre tente d’effacer les protocoles pour brouiller sa culpabilité et sa responsabilité. Tout cela nous montre le coeur de Netanyahou: un coeur grossier, cruel et mauvais”.

Yaïr Golan a appelé les citoyens israéliens à faire grève jusqu’à la tenue de nouvelles élections: ”J’appelle tout le monde à la grève générale, il y a des droits que la loi nous accorde et que nous n’avons pas encore exercés. La protestation doit s’intensifier, le pouvoir de notre peuple, la capacité de changement vient de vous, des bonnes personnes qui servent, qui paient des impôts, qui portent le pays, c’est vous qui pouvez apporter le changement, seulement si nous sortons en masse pour paralyser le pays, seulement si nous disons – ça suffit, nous ne sommes pas prêts à avoir des escrocs qui nous gouvernent, seulement si nous décidons tous de ne pas nous présenter au travail jusqu’à la tenue d’élections, alors seulement le gouvernement se rendra compte qu’il n’a pas la capacité de gouverner. C’est seulement alors qu’ils comprendront qu’ils ne sont pas légitimes. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons organiser des élections”.

Avigdor Liberman a accusé Netanyahou d’avoir fait le jeu des Iraniens en limogeant Gallant. Il a également déclaré que ce limogeage avait pour but de semer la terreur auprès de ceux qui sont en charge des enquêtes sur les affaires impliquant le cabinet du Premier ministre. ”La prochaine étape est le limogeage du président de la commission Affaures étrangères et Sécurité, Yuli Edelstein, puis de la conseillère juridique du gouvernement”, a prédit Liberman.

Pour conclure: ”Nous sommes déterminés à renverser le pire gouvernement de l’histoire d’Israël depuis la destruction du Premier Temple”.