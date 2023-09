L’année hébraïque touche à sa fin et c’est l’époque des bilans dans tous les domaines, y compris dans celui de la chanson. Quelles sont les chansons les plus écoutées pendant l’année qui se termine?

La chanson la plus diffusée à la radio est ”Keren Shemesh” de Bnaya Berrebi. Elle a été diffusée 2883 fois sur les différentes stations de radio, ce qui revient à 8 diffusions par jour. Un score impressionnant.

En deuxième position, on trouve ”Panthera” de Noa Kirel puis ”Cupidon” d’Agam Bohbot. ”Te’hef Yipata’h” d’Ishay Ribo et ”Ela Bi” de Hanan Ben Ari doivent se contenter respectivement de la 9e et 17e place dans ce classement radiophonique.

Dans le classement des artistes, les cinq premières places sont occupées par des chanteurs orientaux. Eyal Golan a été le plus diffusé à la radio israélienne cette année, avec 29596 diffusions. En deuxième position se trouve Sarit Haddad avec 8000 diffusions de moins que son collègue masculin. Omer Adam arrive en troisième position suivi d’Eden Hasson puis d’Eden Ben Zaken.

La révélation radiophonique de l’année est Eliav Zohar, gagnant de l’émission Nouvelle Star.