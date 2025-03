Les chansons choisies il y a une semaine par Yarden Bibas pour les funérailles de son épouse Shiri et de ses deux enfants, Ariel et Kfir, résonnent encore dans le coeur des Israéliens. En témoigne le fait que ces morceaux figurent désormais parmi les cinq chansons les plus écoutées sur Spotify Israël.

Roman Sky du groupe de métal Avenged Sevenfold, qu’il a dédié à Shiri, ainsi que I Thank You Child de Zac Wylde, dédiée à ses enfants Ariel et Kfir, et Hold on to Memories du groupe Disturbed, sont toutes trois dans le top du classement.

Carmit Palti Katzir, l’animatrice de la cérémonie, a précisé : « Yarden a choisi I Thank You Child pour ses enfants. La chanson dit : ‘Du réconfort dans vos yeux, de la chaleur dans votre sourire, la foi s’est égarée du chemin. C’est toi qui as rendu la vie digne d’être vécue.' »

Avant que soit diffusée Roman Sky, l’animatrice a également cité les paroles de la chanson : « Étais-tu calme quand ils t’ont pris la vie ? Avant de partir, dis-nous à quoi ressemble le paradis. »

Enfin, la chanson Hold On to Memories de Disturbed occupe la quatrième place du classement. Avant sa diffusion, l’animatrice a souligné que cette chanson reflétait les sentiments de Yarden et son désir de vivre pleinement chaque instant. « Profitez au maximum du reste de votre vie. Vivez le monde au maximum, pendant que vous en avez l’occasion. Accrochez-vous aux souvenirs. Gardez chaque instant près de votre cœur, pour les garder vivants. La plus grande tragédie de toutes, c’est quand les âmes sont oubliées », dit cette chanson.

Très touché par le choix de Yarden Bibas, le leader du groupe Disturbed, David Draiman, a envoyé un message vidéo au père de famille au lendemain des funérailles. « Cher Yarden, bonjour mon frère. Je suis vraiment désolé pour la terrible perte que tu endures. Tout le peuple d’Israël pleure avec toi aujourd’hui. Accroche-toi aux souvenirs de ta famille. Accroche-toi aux souvenirs de tes enfants et de ta femme bien-aimée. Nous le ferons tous. Ils resteront dans notre mémoire. Que les souvenirs de tes enfants et de ta femme bien-aimée soient une bénédiction pour toi, toujours. Am Israel Chai. Sois fort », dit l’artiste d’origine juive dans cette vidéo, mêlant des mots en anglais et en hébreu.