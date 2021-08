Des représentants du Hezbollah libanais sont actuellement à Téhéran afin de conclure un accord pour la fourniture d’essence et de fuel au Liban. Le Hezbollah, très critiqué actuellement au pays du Cèdre veut montrer que c’est lui et non le gouvernement libanais qui tient les mannettes et ainsi apparaître aux yeux de la population comme le « sauveur » alors que règne une très grave pénurie dans le pays. Les carburants iraniens devraient être acheminés par terre et par mer. Si L’Iran, malgré les sanctions, arrive à exporter ses carburants vers le Liban, ce sera une victoire locale pour le Hezbollah et un pas de plus vers une mainmise iranienne sur ce pays en faillite. Sous le yeux impassibles de la communauté internationale.

Photo Pixabay