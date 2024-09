Article de Raphaël Hassine pour Actualité Juive numéro 1748

Pas de vacances pour Qualita ! L’association, en partenariat avec Netsah, a mené cet été deux actions très importantes en faveur de familles francophones dans le besoin.

Grâce au soutien financier de Qualita et de Netsah, 290 enfants francophones ont pu être inscrits dans des keytanot (centres aérés) cet été. Cette aide a été destinée en priorité aux familles aidées toute l’année par le programme Israel Tsedaka by Qualita et liées au programme Mehoubarim. « Nous avons aussi subventionné des familles pour qu’elles inscrivent leurs enfants à des keytanot de proximité. Par exemple, des familles orthodoxes ont pu inscrire leurs enfants dans leurs keytanot », explique Gabriel Caïn, chef de projet d’Israel Tsedaka by Qualita. Les donateurs de Netsah ont pu choisir combien d’enfants ils souhaitaient parrainer, et Netsah a financé le projet pour 140 enfants. « Depuis la création de Netsah, nous lançons des appels aux dons pour des actions précises avec des résultats. Notre réseau est composé de plus de 4500 personnes. La générosité des gens depuis le début de la guerre ne se tarit pas », rapporte Bruno Lellouche, fondateur de l’association Netsah.

Qualita a également distribué des bons pour acheter des fournitures scolaires à des familles bénéficiaires du programme Israel Tsedaka by Qualita. Cette opération a été financée à 100 % par Netsah et a vu le jour grâce aux fidèles partenaires locaux de Qualita : Ezra El à Netanya, l’Espace Francophone à Ashdod, le Club des Français d’Ashkelon et la Communauté Francophone de Netivot. « Ils connaissent très bien les familles, nous travaillons toute l’année avec eux », raconte Michel Nakache, directeur du programme d’aide aux familles de Qualita. Netsah a récolté 18 000 euros en trois jours pour prendre en charge 350 enfants ! « J’étais récemment à Ashdod et à Netanya, j’ai rencontré les parents et les enfants qui venaient récupérer les cartes, c’était émouvant ! Il y a vraiment des gens dans le besoin, c’est difficile… », confie Bruno Lellouche.

Toute l’équipe de Qualita salue la dynamique du partenariat avec Netsah et s’engage à poursuivre sa mission pour aider un maximum de francophones en Israël. « Qualita n’avait jamais réalisé de telles opérations. Ces enfants avaient besoin de partir en vacances et de fournitures pour la rentrée scolaire. Les donateurs de Netsah nous permettent de multiplier nos actions sur le terrain », se réjouit Michel Nakache.

https://www.qualita.org.il/

https://netsah1948.com/