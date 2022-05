Il est toujours frustrant, lorsque l’on n’habite pas en Israël, de ne pas pouvoir se rendre sur le deuxième lieu de culte le plus visité d’Israël: la tombe de Rabbi Chimon Bar Yohaï à Méron, le jour de Lag Baomer.

Suite au drame qui s’est produit l’année dernière, les autorités ont sévèrement réduit le nombre de pèlerins.

Mais les émissaires du Vaad Harabanim, prieront cette année encore pour ceux qui le souhaiteront.

Explications.

La foule se presse chaque année durant Lag baomer à Méron pour honorer la mémoire du grand Tana Rabbi Chimone Bar Yo’haï. Les danses, les chants, les prières emplissent le lieu de la Mémoire du Tsadik, et les feux rappellent l’incandescence de son enseignement. Mais cette année, les restrictions des autorités, après le drame qui a provoqué quarante-cinq morts l’année dernière, sont drastiques. « Malgré les difficultés pour pénétrer et rester dans l’enceinte du tombeau, explique David, l’un des responsables du Vaad Harabanim, nous serons présents afin d’honorer toutes les demandes qui nous parviennent. Nos délégués seront là, durant le 33e jour de l’Omer, Lag baomer, afin de prier pour tous les juifs qui en font la demande. »





Pour envoyer gratuitement sa demande de prière: https://bit.ly/meron-prieres

À Méron, l’unité retrouvée

Le public aura du mal à se rendre à Méron et c’est pourquoi le Vaad Harabanim se rendra sur les lieux pour le représenter. « C’est un rendez-vous incontournable pour des communautés entières. C’est un jour de joie extraordinaire qui permet une élévation spirituelle spéciale. L’ambiance si particulière et ce lieu chargé de Kedoucha sont propices à la prière.

Nous recevons chaque année, plusieurs milliers de demandes: santé, Parnassa, éducation des enfants, mariage, etc.

Mais ce qui est extraordinaire, c’est que nous recevons aussi, quelques mois plus tard, les remerciements de très nombreuses personnes qui ont vu leurs prières exaucées.

C’est vous dire la force de ce lieu et du cœur qui y est mis par nos émissaires !

Depuis notre site internet, nous recevons des prières qui proviennent des 4 coins du monde puis, le jour de Lag Baomer, à 14h, celles-ci sont transmises à nos émissaires sur place.

Ainsi, nous donnons l’opportunité à tous, de joindre et de se joindre aux prières qui transitent par ce lieu si spécial.»

Penser à l’autre

Le Vaad Harabanim est avant tout, la caisse de Tsedaka la plus importante d’Israël et dirigée par les grands sages du peuple juif.

L’association se bat depuis plus de vingt ans pour apporter de l’aide aux familles en difficulté, et aux oubliés de nos sociétés.

Ce sont des dizaines de milliers de personnes aidées chaque année, après qu’une étude minutieuse des cas qui se présentent à elle chaque jour ait été soigneusement effectuée.

