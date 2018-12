Lors d’un colloque des ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé que le sultanat d’Oman venait d’accorder l’autorisation aux avions de la compagnie El-Al de survoler son territoire. Ce nouveau développement qui se rajoute à ceux en cours avec l’Arabie saoudite permettront à terme de raccourcir de manière significative les vols long courrier à destination de l’Inde et de l’Extrême-Orient. Pour la compagnie El-Al il s’agit d’un soulagement car ses responsables étaient allés jusqu’à saisir la Cour suprême pour dénoncer l’accord signé entre Israël, l’Inde et l’Arabie saoudite au mois de mars, par lequel les appareils de ligne d’Air India pourraient désormais survoler l’Arabie saoudite pour se rendre en Israël. Ils dénonçaient une concurrence déloyale.

Le Premier ministre a rappelé que les avions de ligne israéliens peuvent déjà survoler les espaces aériens de plusieurs pays musulmans comme l’Egypte, la Jordanie, le Tchad, désormais Oman et bientôt sans doute le Soudan. Binyamin Netanyahou a dit aux ambassadeurs: “Nous nous développons dans toutes les directions. Il faut se rendre compte que notre diplomatie connaît une révolution sans précédent”. Comme il le fait régulièrement, le chef du gouvernement a expliqué que ces développements diplomatiques gigantesques et inédits sont dus au fait qu’Israël est devenu une puissance technologique et en matière de renseignements, deux domaines dans lesquels de très nombreux pays sont demandeurs.

Cette décision du sultan d’Oman Qabus Ibn Saïd est l’un des résultats concrets de la visite historique du Premier ministre israélien dans le sultanat il y a un mois et demi, lors de laquelle ont été traités des sujets politiques régionaux mais également des questions bilatérales dans plusieurs domaines.

