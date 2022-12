Selon une information non confirmée par le gouvernement indien, les avions de chasse en Inde sont en train d’être dotés de missiles »Rampage », fabriqués en Israël par la société Elbit.

La presse en Inde a indiqué que les missiles ont déjà été acquis auprès d’Israël et certains ont même déjà été livrés. Le but d’une telle acquisition est de renforcer l’armée de l’air indienne, principalement face à la Chine.

Le missile israélien va permettre aux avions de chasse indiens d’atteindre des cibles variées, comme des centres de commandement, des terrains logisitiques, des batteries d’artillerie, des bases ennemies de l’armée de l’air et ce à grande distance.

Le grand avantage de ce missile israélien c’est qu’il ne peut pas être intercepté par la défense anti-aérienne. »Cela va procurer un avantage à l’Inde », publie-t-on dans la presse locale.

Il est souligné, par ailleurs, que ce missile va conférer à l’Inde les capacités pour atteindre des cibles dans les profondeurs du Pakistan et ce, sans avoir besoin de franchir la frontière, mais aussi des cibles chinoises qui échapperont à leur système de défense.

La vitesse supersonique, les systèmes de guidage intégrés, un système de navigation inertielle ainsi que le GPS et d’autres systèmes de navigation, rendent le missile israélien insensible aux perturbations météorologiques et impossibles à intercepter. De plus, les systèmes permettent au missile de corriger sa trajectoire de vol et d’atteindre sa cible avec une grande précision.

Plusieurs avions de chasse de l’armée de l’air israélienne sont dotés de ces missiles très performants.