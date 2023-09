Résumé épisode 18 :

Depuis l’appartement de David, Moïse téléphone à Dora. Cette dernière lui annonce qu’elle a bien pris contact avec son frère policier concernant l’expulsion du Kibboutz mais elle craint que cela ne prenne beaucoup de temps pour avoir des informations, beaucoup trop. Moïse demande à Dora de prendre contact avec des propriétaires de terrain à Karmiel, qui s’opposent à la construction de la route. Il lui donne rendez-vous dans deux heures pour une expédition dans leur grotte. Dov aide Moïse à échapper à la surveillance des deux hommes dans la voiture. Moïse passe par le magasin de Nikita et prend un taxi pour Karmiel.

En région parisienne, Yaël est embauchée comme infirmière à « la clinique du Temple ». Elle doit remplacer une infirmière qui s’est fait agresser. Le fait qu’elle parle hébreu, est un plus étant donné que l’établissement attend un groupe de patients israéliens.

Rendre son histoire à Israël

Aux environs de Karmiel, 22h

Moïse aperçoit Dora et Méchoulam qui discutent sur le bord de la route, près du fourgon du vieil homme. Moïse fait signe au chauffeur de taxi de se ranger sur le bord de la route.

– Nous sommes bien d’accord, insiste Moïse, Je vous paie l’hôtel à Karmiel et le repas de ce soir et vous venez me chercher demain à 3h30 ?

– Oui, c’est parfait, lui répond le conducteur. Ça m’évitera de faire le voyage à vide jusqu’à Tel-Aviv.

Moïse le paie, puis sort du véhicule. Il embrasse Dora et Méchoulam.

– Merci pour votre aide Méchoulam, vous êtes précieux.

– Je trouve aussi, dit le vieux marchand avec son regard pétillant.

– Ton père était à Tel-Aviv ?

– Il est déjà parti, mais je crois savoir où il se trouve, lui répond Moïse.

– Tu as l’air changé Moïse.

– Exact, confirme Dora.

Moïse sourit. Ses amis ne se doute pas de ce qu’il a vécu ces derniers jours, lui qui ne voulait pas quitter son kibboutz ni sa vallée, se retrouve au coeur d’un complot international, après avoir rencontré un dibbouk, un dragon de komodo, des espions, après avoir survolé la Ville Blanche dans une boite de conserve, après avoir découvert un ascenseur de Shabbat et des coutumes pour le moins étranges.

– Nous sommes le fruit de nos expériences, dit Moïse, se donnant une posture de sage. Méchoulam j’ai un doute. Avez-vous entendu parler d’une certaine Yaël Yaffa ?

Le vieil homme fait non avec la tête. Dora semble surprise par la question de Moïse.

– Même pas un vieux souvenir ? Dans les victimes de l’attaque du Kibboutz ?

– Lo, répond le vieil homme.

– Et récemment ?

– Lo.

– Récemment ? Interroge Dora de plus en plus surprise.

– J’ai reçu un coup de téléphone troublant, … enfin je te raconterai.

– Ça fait beaucoup de choses à raconter.

– Tu peux noter un numéro ? Une plaque d’immatriculation.

Moïse lui donne le numéro de la plaque des deux hommes qui le surveillait à Tel-Aviv. Dora note l’information sur son téléphone : – Laisse-moi deviner, c’est pour mon frère ?

– S’il te plaît.

– Au point où j’en suis, dit l’enseignante.

– Où sont les autres ? Demande Moïse.

– Je vais vous conduire, répond Méchoulam.

– Ils sont loin ?

Dora passe un coup de téléphone : – Vous êtes loin ? 10 minutes.

– Je vous emmène, nous allons à leur rencontre.

– Merci Méchoulam, mais je préfère les attendre. C’est mieux que vous ne sachiez pas ce qui va se passer.

Méchoulam regarde Moïse incrédule.

– Et puis, reprend Moïse en riant, je suis certain que vous n’avez pas encore réparé le fauteuil de votre camion.

– Qu’est-ce qu’il a le fauteuil de mon camion ?

– Côté droit, un ressort pointu qui menace de trouer tout ce qui se trouve sur son passage.

– Besseder, dit Méchoulam en tapotant la joue de Moïse. Soyez prudents.

Le vieil homme slalome entre les cailloux jusqu’à son fourgon, puis l’engin démarre dans le cri strident d’un moteur à l’agonie. Moïse fait un signe de la main à Méchoulam et le regarde partir.

– Est-ce que nous pouvons toujours faire des contrats d’apprentis ? Demande Moïse à Dora en se tournant vers son amie.

– Il y a plusieurs types de contrats, à quoi tu penses ?

– Celui qui sera le plus favorable au jeune. Je vais t’envoyer un garçon et sa mère. Tu dois leur trouver un travail conforme à leurs souhaits.

– Qui est-ce ?

– Il s’appelle Dov et il a un très gros potentiel commercial. Je veux qu’il étudie et qu’il travaille en même temps.

– Pour quand ?

– Au plus tard la semaine prochaine, répond Moïse.

– Tu veux qu’il soit au kibboutz ?

– Bien entendu.

– Il n’y a plus de logements libres et décents. Il faut faire des travaux, se désole Dora.

– Tu les installes chez mes grands-parents. Ils peuvent rester jusqu’à ce qu’ils touchent leur sixième salaire.

– Ah quand même. Et après ?

– On retape pour eux la maison verte, elle est vide depuis des années.

– La maison Kaf Hakéla ?

– Daï avec ces bêtises, Eli était un homme bon.

Dora se racle la gorge et regarde au ciel.

– Ah le lachone hara…

– Ce n’est pas du lachone hara, mais tu avoueras qu’il faisait peur.

– « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit l’homme ne compte pas : l’homme ne voit que l’extérieur, Dieu regarde le cœur. »

– Chmouel 1, chapitre 16, verset 7. Tu es toujours surprenant Moïse Levy.

– Il vaut mieux être un mécréant cultivé qu’un religieux écervelé.

– Tu penses que tous les religieux sont irréfléchis Moïse ? C’est bien trop catégorique pour toi, cette définition.

– Ce n’est pas ce que j’ai dit, et je crois même que la religion est le ciment de notre peuple.

– Alors quel est ton problème avec Hachem ?

– Hachem ? Oh pas de soucis avec lui… c’est avec son fan club que ça coince.

– Moïse Levy, je ne sais pas comment tu as encore des amis.

– Tout ce que tu aimes c’est la polémique Dora, tu n’es même pas religieuse.

– La discussion. Et ton protégé n’est pas religieux, j’espère ? La maison Kaf Hakéla il ne va pas vouloir.

Moïse est sauvé par le gong, alors que la discussion devient embarrassante. Une jeep 4×4 coupe le tournant et arrive à toute vitesse vers eux, sur le chemin de terre.

– Ah les voilà ! Dit le Kiboutznik soulagé.

Trente minutes après le départ de Méchoulam, Moïse s’engage sur une route de montagne. Derrière lui Dora, Shoshana, Roni, Nathanaël et Adam le suive d’un pas décidé.

Shoshana interroge Moïse :

– Qu’allons-nous faire exactement à la grotte ?

– Trouver de quoi empêcher les promoteurs de nous virer du Kibboutz, répond Moïse.

– Dans des grottes ?

– J’ai tellement joué au « pilpoul » avec mon grand-père qu’il faut bien que ça serve à quelque chose.

– Je ne comprends pas le rapport entre les grottes et le Talmud, dit Shoshana perplexe.

– La créativité, la capacité des juifs à affirmer une vérité et son contraire, à trouver des solutions là où il n’y en a pas en apparence.

– Le rapport avec les grottes, insiste Shoshana.

– Tu te souviens des objets antiques ?

– Forcément, dit Shoshana en haussant les épaules.

– Que ce se passera t’il si l’Autorité des antiquités d’Israël trouvait des objets antiques entre le kibboutz et Karmiel ?

– Ils feraient des fouilles…

– Et ?

– Ça prendrait longtemps…. Dit Shoshana en souriant à pleine dents. Moise Levy, tu es un génie.

– Je sais.

– Et modeste avec ça.

– Toda raba Shoshana.

Un vieux renard observe les randonneurs, dans l’obscurité. Alors que le chemin disparaît complètement derrière un buisson, Moïse s’arrête et regarde l’animal. Il a des flashs, il repense à un évènement de sa vie, le plus tragique, cette soirée de mai 98, l’attaque du kibboutz, la fuite des enfants, l’arrivée à la grotte. En entrant dans la grotte Moïse se voit refaire les mêmes gestes que 25 années plus tôt. Il s’empare d’une lampe mais cette fois-ci il n’a pas d’allumettes. Dora lui tend un briquet. Il allume la lampe antique, qui éclaire la grotte comme elle l’a fait quelques milliers d’années auparavant.

Dans la montagne à proximité de la Réserve naturelle de Nahal Amud, été 1998

Un très jeune renard observe de bien étranges créatures, des humains. L’animal roux à la recherche d’un endroit sec et sans doute d’un peu de nourriture n’hésite pas à s’approcher de ces bruyants chevaliers. Eux sont aussi mouillés que lui. Ils ont poursuivi leur duel malgré la pluie et les éclairs. L’averse fut brève, violente et ponctuée de coups de tonnerre. Rien qui puisse effrayer Adam et Nathanaël, ces deux farouches garçons d’une douzaine d’années. Ils ne ménagent pas leurs épées qui tintent à chaque coup. La rouille jonche le sol et recouvre les habits des duellistes, mouillés et collants. Moïse les observe, à l’abri d’un arbre au tronc creux. Dora est aussi dans le tronc, blottie contre Moïse.

Derrière les chevaliers coule un micro-ruisseau, sans doute un affluent du Nahal Amud qui se jette dans le lac de Tibériade. L’averse ne semble pas avoir de conséquence sur le débit du ruisseau, ni sur l’entrain des combattants. Adam passe le premier de l’autre côté du ruisseau en sautant par-dessus, Nathanaël le suit en marchant droit devant lui, de l’eau jusqu’aux genoux. Un peu plus ou un peu moins mouillé, ce n’est pas une grande affaire.

– Ces épées ? Tu sais combien elles ont ? Demande Dora à Moïse.

– Lo.

– Des millénaires et des millénaires et des dizaines de milliers de millénaires.

– C’est vieux.

– Ken. Et les lampes dans la grotte aussi. Mon père travaille… Dora hésite. …travaillait au Département des antiquités et des musées d’Israël et il disait que toute antiquité trouvée après 1978 est la propriété de l’État.

– Et avant ?

– Avant on s’en fiche. Nous devons rendre ces épées à Israël, et le pilum et les lampes…

– Et les vases, et tout le reste. Nous les rendront.

– Quand ?

– Le moment venu.

Aux environs de Karmiel, 2h30 du matin

Moïse, Roni, Nathanaël et Adam sont en sueurs. Ils finissent de combler des trous de terre à l’aide de pelles avec de larges manches. Dora et Shoshana arrivent.

– Les grottes c’est bon, annonce Shoshana. Nous avons déposé les épées.

– Pour nous aussi c’est fait, lui répond Moïse en jetant sa pelle à l’arrière de la jeep.

– Tu ne vas pas être en retard ? Demande Shoshana.

– Ken. Adam va me redescendre vite fait. Vous l’attendez ici et vous finissez de brouillez nos traces.

– Je vais voir le propriétaire du terrain demain matin, dit Dora.

– C’est la clé répond Moïse. Tout va dépendre de sa sincérité. Si la police y croit, ça va aller.

– Je crois que nous avons le bon client, assure Dora. Par contre je ne te promet rien concernant l’Autorité des antiquités d’Israël. Pas certain qu’ils soient dupes.

– Je crois que ça va marcher, lui répond Shoshana. Les grottes contenaient déjà des vestiges, et nous restituons des objets. Ce n’est pas comme si c’était un vol.

– Au contraire répond Moïse, nous rendons son histoire à Israël mais en écrivant la prochaine page.

– C’est en prison que l’on va l’écrire la prochaine page, si nous nous faisons attraper, dit Adam.

– Pour avoir attendu un quart de siècle avant de les rendre ?

– Ken.

– c’est juste que nous sommes indécis, dit Moïse en souriant. En revanche faites bien concorder vos versions. Vous êtes restés toute la soirée ensemble au Kibboutz. Je suis certain que personne ne vous interrogera, mais il vaut mieux prévoir.

Tout en parlant Moïse embrasse chacun de ses amis, longuement. Ce qui inquiète Dora.

– Tu nous fait quoi là ?

– Cinq sur toi ma sœur, t’inquiète.

– Ne change pas de sujet, je sais que tu n’es pas superstitieux, dit Dora en fronçant les sourcils. Tu ne m’as pas parlé de David, j’attendais que tu le fasse.

– Non, je ne t’en ai pas parlé.

– Moïse ! S’exclame Dora.

Moïse sourit à Dora et entre dans la jeep. Dora l’appelle une nouvelle fois :

– Moïse !

L’espion est déjà sur le chemin de Tel-Aviv pour sauver son ami.

Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 des « AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE MOÏSE LEVY».

