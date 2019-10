LPH a décidé d’ouvrir ses pages à Shirel, 11 ans, psy en herbe pourrions-nous dire. Quand les enfants parlent aux enfants!

Comment s’occuper à la maison, comment ne pas s’ennuyer sans utiliser nos écrans?

A notre époque, ce n’est plus comme à l’époque de nos parents et de nos grands-parents. Nous sommes devenus accros à tous les écrans : télévision, ordinateur, tablettes, smartphone…nous ne savons plus nous occuper simplement et même nous ennuyer!

Imaginez s’il y avait une très grosse coupure électricité dans tout le pays: plusieurs heures ou plusieurs jours …que feriez-vous pour passer le temps?

Moi j’ai plusieurs idées à vous donner, et pour commencer, je vous conseille de temps en temps de faire cette coupure d’électricité dans votre tête, dans votre vie, ça ne vous fera pas de mal au contraire !

Au fait, je ne me suis pas présentée : je m’appelle Shirel, j’ai 11 ans et j’habite en Israël depuis presque un an et demi. J’ai que des petites sœurs et un chien pas comme les autres (la prochaine fois je vous parlerai de la thérapie canine). Je suis un peu (beaucoup) artiste, j’adore danser, chanter, jouer la comédie, lire et aussi écrire (comme maman).

Mon plus gros défaut ? Je n’arrive pas à me fixer des limites, seule, sans l’intervention de mes parents. Je vous explique : si je suis devant mon ordinateur par exemple, je ne vois pas le temps passer, et je pense qu’inconsciemment « d’après maman » je fais un peu exprès de ne pas regarder l’heure.

Presque tous les enfants sont comme moi. C’est pour cela que j’ai écouté mes parents lorsqu’ils m’ont limité les écrans, et aussi parce que j’ai survécu à ce manque, que je voudrais vous donner mes meilleurs conseils.

Alors comment s’occuper comme à l’époque de nos parents ?

Invitez des amis à la maison, jouez aux jeux de société, en famille ou entre amis, cela permet de développer l’intelligence et de ne pas s’isoler.

Si on est seul, alors on peut dessiner, faire des coloriages pour les plus petits, et pour les plus grands des mandalas ( c’est comme un coloriage mais qui enlève le stress) .

Pour les filles comme moi qui adorent la danse : entraînez-vous à faire des chorégraphies devant votre miroir. Ça développe la confiance en soi, et ça vous fait faire une activité physique agréable.

D’ailleurs pour les enfants artistes : vous allez adorer inventer une pièce de théâtre avec vos frères et sœurs et faire un spectacle devant vos parents (s’exprimer devant les autres permet de réduire la timidité).

Je vous conseille d’avoir une bibliothèque dans votre chambre, c’est super important pour développer le goût de la lecture et ça aide à s’endormir le soir.

Vous connaissez les feutres spécial textile ? Prenez vos plus vieux t-shirt et customisez-les en faisant vos plus beaux dessins dessus. Sur une vieille paire de basket aussi.

Vous pouvez aussi aider vos parents à faire la cuisine, s’occuper de vos frères et sœurs, vous pouvez aussi ranger votre chambre …c’est moins agréable mais ça fait passer le temps et vos parents seront fiers de vous.

Pour terminer cette rubrique, je vais vous donner une recette super sympa pour s’occuper pendant les jours où il n’y a pas d’école, les jours de pluie, les longues après-midi d’hiver….

J’ai donc demandé à mes parents s’ils avaient une idée d’une activité qu’ils adoraient et que les enfants d’aujourd’hui ne connaissaient pas. Ils m’ont répondu » la pâte à sel ».

C’est comme de la pâte à modeler mais c’est naturel et facile à fabriquer. En plus c’est économique.

Voici les ingrédients:

Un verre de sel fin

Un verre d’eau tiède

Deux verres de farine

Des colorants alimentaires (pas obligatoire)

Recette:

Mélanger deux verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier. Verser un verre d’eau tiède.

Malaxer jusqu’à obtenir une belle boule de pâte souple. Si elle est trop molle ou collante rajouter de la farine.

Avant de la faire cuire il faut la laisser sécher pendant 12 heures minimum.

Chauffer le four entre 75 et 110 degrés. La cuisson doit être lente et douce. Surveiller.

La laisser refroidir et sortir les peintures pour la décoration. Acheter de la peinture acrylique ou de la gouache c’est conseillé.

Sinon utiliser les colorants pour que la pâte soit directement colorée avant la cuisson.

J’espère que vous arriverez à vous occuper sans vos écrans. N’oubliez pas : trop d’écran c’est comme une drogue, ça s’appelle une addiction.

Nous avons besoin de nos parents pour nous fixer des limites, POUR NOTRE BIEN.

A bientôt,

Shirel B.

Illustration: corbeille de pain réalisée en pâte à sel