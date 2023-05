Ce matin (jeudi), les deux terroristes qui ont assassiné Lucy, Maya et Rina Dee, z »l, ont été éliminés par les forces de sécurité israélienne.

L’opération s’est déroulée au coeur de la kasba de Naplouse où les terroristes avaient trouvé refuge. Les forces conjointes du Shabak, des gardes-frontières, du commando policier du Yamam et de Tsahal ont repéré leur planque et lancé l’opération qui s’est donc soldée par la mort des deux terroristes, ainsi que d’un autre Palestinien qui les avait assistés.

En tout, 200 combattants israéliens ont participé à cette mission.

Dans leur planque, les forces de sécurité ont trouvé deux fusils M16 et une kalachnikov.

Les forces israéliennes ont mené cette opération avec beaucoup de précision. Aux alentours de 7h ce matin, elles ont pris d’assaut la planque des terroristes. Dans un premier temps, des grenades assourdissantes ont été larguées sur l’appartement depuis un drone, permettant ainsi aux forces de pénétrer dans la planque. Après plusieurs échanges de feu, et une heure et demi plus tard, les deux terroristes et leur complice, qui était le propriétaire de l’appartement, ont été éliminés. Ce sont les seules victimes de cette impressionnante opération, malgré sa localisation en plein centre urbain. Seuls deux autres Palestiniens ont été blessés par le jet de grenades à gaz par les soldats israéliens.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a exprimé sa grande admiration »aux forces de sécurité pour l’élimination du groupe terroriste qui a perpétré l’horrible attentat à Hamra, lors duquel Lucy et ses filles Maya et Rina Dee, ont été assassinées. Comme je l’ai promis à Léo, le père de famille, nous mettons la main sur chaque terroriste ».

Oded Ravivi, le président du conseil régional d’Efrat, où vit la famille Dee, a déclaré: »Les forces de sécurité ont, une fois de plus, montrer leur détermination dans la lutte contre le terrorisme. Au nom des habitants d’Efrat, je remercie les soldats et leurs officiers pour leur action permanente pour nous protéger. Nous allons ensemble, continuer à entourer la famille Dee, nous renforcer en tant que communauté et renforcer le yishouv. Notre présence fière et l’élimination des terroristes sont la meilleure réponse au terrorisme ».

Léo Dee a félicité les soldats et s’est dit heureux qu’aucun n’ait risqué sa vie.