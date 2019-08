Lors d’une opération conjointe de Tsahal, du Shin Bet et de la police dans le village de Bayit Kahel près de Hevron, les deux terroristes qui ont assassiné Dvir Soreq hy »d ont été retrouvés et arrêtés. Deux autres suspects de complicité ont également été appréhendés. Les deux meurtriers étaient couchés dans leur lit et n’ont pas eu le temps d’atteindre leurs armes. Il s’agit de Nasser Khalil Atzafra et Qassem A’araf Atzafra, tous deux membres du Hamas. Lors de leur arrestation, des habitants du village ont tenté de perturber l’action des forces de sécurité mais ont été repoussés par des moyens de dispersion de manifestations. L’interrogatoire des terroristes par le Shin Bet a déjà permis de savoir que l’attentat a été commandité depuis Gaza.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à cette opération: « Je félicite le Shin Bet et les forces de sécurité qui ont arrêté les assassins de Dvir Soreq z.l. en 48h. Ces dernières années, nos forces ont mis la main sur tous les terroristes qui se sont attaqués à des Juifs, et elles l’ont encore fait aujourd’hui. Nous continuerons à combattre le terrorisme avec force, sur tous les fronts ».

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a lui-aussi tenu à féliciter les forces de sécurité: « Merci à vous, tous les services de renseignements et opérationnels pour avoir capturé ces ignobles terroristes qui ont assassiné Dvir Soreq z.l. »

Yoav Soreq, le père de Dvir hy »d a quant à lui déclaré: « Nous remercions les forces de sécurité pour cette opération rapide même si nous regrettons que les assassins de notre fils aient été capturés vivants. Nous espérons que Dvir hy »d n’a pas vu leur visage avant de mourir, de notre côté, nous essaierons de ne pas les voir, ni maintenant ni lors du procès. Le rôle des forces de sécurité est d’empêcher les attentats. nous demandons à ce qu’elles aient les mains libres pour accomplir cette rude tâche ».

Photo famille