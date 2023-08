Cette nuit (lundi à mardi), moins de 24 heures après le terrible attentat qui a coûté la vie à Batsheva Nagari, mère de 3 enfants, les forces de sécurité israéliennes ont mis la main sur les assassins.

Les terroristes s’étaient réfugiés dans une maison appartenant à des proches, à Hevron. Après un travail conjoint du Shabak et des forces de sécurité, les combattants de Tsahal ont encerclé la maison et ont procédé aux sommations requises.

Les terroristes se sont rendus sans opposer de résistance et ont avoué leur lien avec l’attentat. Ils ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire par les services du Shabak.

L’arme dont ils se sont servis a également été retrouvée.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a félicité ”les combattants de Tsahal, du Yamam et du Shabak pour l’opération rapide et précise. Les terroristes qui ont cruellement assassiné Batsheva Nagari, z’l, passeront le reste de leurs jours en prison. Nous agirons par tous les moyens pour renforcer la sécurité”.

Batsheva Nagari, z’l, a été enterrée cette nuit.

Sa fille de 12 ans, Shirel, présente dans la voiture au moment de l’attentat, a vu sa mère mourir sous ses yeux. Elle n’a miraculeusement pas été touchée par les balles des terroristes. Lors de l’enterrement, elle a rendu hommage à sa mère: ”Maman, je veux te faire un dernier calin. Tu me manques et tu me manqueras toujours. Tu seras toujours dans mon coeur. Je sais que tu veilles sur moi, même si je ne peux pas te voir. Tu as toujours veillé sur moi et je me sens plus en sécurité. Tu étais la personne la plus joyeuse que je connaissais. Nous sommes parties pour aller voir des cousines à Jérusalem, pour voir l’école maternelle où tu allais enseigner. Nous sommes monté dans la voiture d’Arié et soudain on a entendu trois tirs. Les fenêtres ont été brisées complètement et tu n’étais déjà plus réveillée. Tu disais toujours que ton coeur était ouvert à tous. S’il te plait, Maman, veille sur moi, sur Papa, sur nous tous. Ne nous abandonne pas. Je suis jalouse des anges qui ont mérité de t’avoir à leurs côtés dans le ciel. Je suis sûre que tu es bien là-bas, je t’aime. Je te promets que tu seras toujours dans mon coeur et mes enfants sauront quelle mère battante tu étais”.