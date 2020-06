Un pas de plus a été franchi dans le soutien des partis arabes israéliens aux pires assassins de Juifs.

Le parti Balad a publié un communiqué sur sa page Facebook appelant à commémorer le 90e anniversaire de la pendaison par les Britanniques de trois parmi les habitants arabes de Hevron qui participèrent au tristement célèbre massacre de 1929 à Hevron et Safed. Dans le post publié par le parti Balad, il est notamment dit que « le souvenir des martyrs restera gravé éternellement dans les coeurs ». Les trois assassins y sont décrits comme « les martyrs d’Al-Bouraq », « Al-Bouraq » étant selon la légende le cheval qui aurait amené Mahomet de la Mecque à Jérusalem lors de son « voyage nocturne », puis de Jérusalem vers le ciel…

Les trois meurtriers, Muhamad Jamjum, Fouad Hedjazi et Atta A-Zir, avaient été considérés par les Britanniques comme parmi les plus cruels lors de ces massacres.

Le post publié sur Facebook par le parti Balad rappelle que les « événements » de Hevron firent partie de « la lutte des héros palestiniens pour protéger la mosquée Al-Aqsa face au Juifs ». Il parle des « centaines de martyrs palestiniens qui furent tués durant ces événements « que seuls soixante sionistes trouvèrent la mort ».

Mais Balad n’est pas le seul parti arabe qui loue la mémoire des massacreurs et violeurs de la communauté juive de Hevron. Depuis des années, le parti communiste Hadash publie régulièrement des articles et posts à la mémoire de des ces trois terroristes. Des membres des partis Balad et Hadash, de la Liste unifiée, se rendent occasionnellement au cimetière musulman d’Akko où sont enterrés les trois assassins devenus des héros « nationaux » dans la population arabe et récitent des prières devant une stèle érigée il y a quelques années en leur mémoire. Cette stèle avait été restaurée grâce à l’aide du député Issam Mahoul. L’actuelle députée Aïda Touma-Suleiman s’est également rendue devant cette stèle.

Les terribles et indescriptibles massacres de Juifs qui eurent lieu à Hevron en 1929, donc bien avant la création de l’Etat d’Israël, furent instigués par le tristement célèbre mufti de Jérusalem Hadj Amine Al-Husseini, qui lança le fameux slogan « Al-Aqsa est en danger! », cri de ralliement encore vivace aujourd’hui. Quelques années plus tard, il fit allégeance à Hitler et collabora activement avec les nazis durant la guerre.

