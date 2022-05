Demain (vendredi), les Arabes de Lod veulent célébrer l’année de l’opération Gardien des Murailles.

Il y a un an, les villes mixtes du pays, Lod, Acco, Yaffo, avaient été violemment secouées par des émeutes arabes contre les habitants juifs. Plusieurs Juifs avaient été blessés gravement, des synagogues, de nombreuses voitures et des appartements avaient été incendiés, beaucoup de dégradations causées et un sentiment de peur avait envahi les villes autrefois vantées pour leur modèle de coexistence.

L’opération Gardien des Murailles avait alors été lancée pour mettre fin à ces violences.

Le comité populaire des Arabes de Lod a annoncé son intention d’organiser une marche demain (vendredi) pour célébrer l’année de ces émeutes.

Déjà en début de semaine, les habitants de Lod se sont tournés vers la police pour qu’ils empêchent la tenue de cette manifestation. Ils craignent pour leur vie et pour leurs biens, se doutant qu’un tel événement a de grandes chances de virer aux actions violentes de la part des manifestants arabes.

Le député Betsalel Smotrich a, lui aussi, envoyé une lettre à la police pour que la manifestation soit annulée.

En réponse, la police a assuré qu’elle se préparait à l’événement, que des renforts seraient octroyés aux policiers de la ville ce jour-là et qu’il ne serait toléré aucun débordement.