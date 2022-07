Alors que le séjour du Président américain au Proche-Orient se termine ce soir, une annonce problématique pour Israël a été faite.

Les Etats-Unis proposent que les Palestiniens soient intégrés au forum des accords d’Avraham, au sein duquel se réunissent les pays concernés afin de faire avancer les questions relatives à ces accords.

Cette participation est liée à la volonté américaine de faire entrer la Jordanie dans les accords d’Avraham. Le Roi Abdallah II a posé comme condition à la participation de son pays, l’intégration des Palestiniens dans le forum, ne serait-ce que sur un statut d’observateur.

Cette demande, si elle était acceptée, serait un coup dur pour Israël. A l’origine des accords d’Avraham se trouve la volonté de ne plus relier systématiquement la question palestinienne à la normalisation des relations avec les Etats arabes de la région. Si les Palestiniens intégraient le forum, alors ils n’auraient de cesse de nuire à ces accords qu’ils ont toujours vu d’un mauvais oeil et s’attacheraient à placer la question palestinienne au coeur des discussions.

Par ailleurs, on constate que de plus en plus de pays arabes cherchent à normaliser leurs relations avec l’Iran. Parallèlement au mouvement de rapprochement entre Israël et un certain nombre de ses voisins arabes justement face à la menace iranienne, les Emirats Arabes Unis ont annoncé l’envoi d’un ambassadeur à Téhéran, l’Egypte en prend le chemin et la Jordanie a indiqué n’avoir aucun problème avec l’Iran. Cette tendance va à l’encontre des déclarations de Joe Biden, lorsqu’il était à Jeddah en Arabie Saoudite et qu’il a affirmé que: »nous agissons avec vous pour faire face à la menace iranienne, nous agissons aussi par des voies diplomatiques pour imposer de nouvelles restrictions sur le programme nucléaire iranien. Quoi qu’il arrive les Etats-Unis promettent que l’Iran ne possèdera jamais l’arme nucléaire. Nous ne nous éloignerons pas et nous ne laisserons pas de vide dans lequel viendraient s’installer la Chine, la Russie ou l’Iran ».

Photo: Yonatan Sindel Flash90