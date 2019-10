Le Président est menacé par une mesure d’ “impeachment” de ses adversaires, suite à un appel avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si Trump compte capitaliser sur l’acharnement de ses adversaires et sur ses foucades russes ou ukrainiennes pour attirer la sympathie des électeurs et s’en sortir, l’Europe ne devrait vraiment pas se réjouir trop vite d’une victoire de ses adversaires.

A entendre la majorité des médias occidentaux, Trump serait un fou, toujours imprévisible, irrationnel, un fauteur de guerre, dont les foucades vont nous mener on ne sait où. Ces gens espèrent qu’il ne sera pas réélu, et qu’une fois la parenthèse Trump fermée, les choses reviendront à la normale.

Cette position est celle de la quasi-totalité des médias américains, de tous les démocrates et même d’une partie des républicains et de l’administration. Par un effet mimétique bien connu allant du fort au faible, elle s’est largement diffusée en Europe occidentale. Dans un pays comme la France, il est pratiquement impossible de dire du bien de Donald Trump dans aucun journal significatif, même ceux que l’on qualifie de droite.

Il est pourtant permis de se demander si les adversaires de Trump ne sont pas en définitive, plus dangereux que lui et si nous n’avons pas plus à craindre en tant qu’Européens d’eux que de l’actuel locataire de la Maison blanche. Ceci pour trois raisons.

Absence de l’habituel fair play américain et déni de démocratie

D’abord parce que l’opposition anti-Trump telle qu’elle s’exprime aux Etats-Unis constitue une rupture sans précédent avec les usages démocratiques. Longtemps tenu pour une démocratie exemplaire, ce pays voyait après chaque élection les perdants accepter avec fair play l’élection du vainqueur et jouer loyalement le jeu dans un esprit patriotique. Depuis l’élection de Trump, ses adversaires refusent obstinément de le considérer comme un président légitime. Une partie de l’administration, notamment dans les services de sécurité refuse de lui obéir. Ses adversaires et ce que Trump appelle “l’Etat profond” ont entrepris des manœuvres judiciaires retorses en vue d’obtenir son impeachment. Cela sous des prétextes frivoles: il aurait été élu grâce à l’ingérence de Poutine qui lui aurait transmis des courriels compromettants de son adversaire Hillary Clinton montrant sa corruption… Et depuis quelques semaines, une nouvelle affaire lui pend au nez : il aurait téléphoné au président d’un pays ami, l’Ukraine, pour en savoir plus sur les agissements d’un jeune affairiste qui se trouve être le fils de Joe Biden, possible candidat démocrate à la présidentielle. Manœuvre maladroite si l’on veut, mais qui n’a rien de scabreux. Les accusateurs de Trump feraient bien dans les deux cas de regarder le fond de l’affaire : si les messages de Clinton étaient si compromettants, c’est qu’elle était bien compromise ! Et il semble bien que le fils du sénateur soit effectivement corrompu.

Hystérie

Les anti-Trump sont également dangereux par leur hystérie effrénée qui se traduit par l’injure permanente, la dérision narquoise, le parti pris systématique, le refus de comprendre la logique interne pourtant assez évidente de sa politique.

Cette hystérie atteint des sommets inégalés.

Lire la suite sur Causeur.fr

Roland Hureaux