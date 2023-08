Il y a 90 ans, le 25 août 1933, les accords de transfert étaient signés entre la Fédération sioniste Allemande et les autorités économiques de l’époque. Cet accord, qui a permis le sauvetage de milliers de juifs allemands et leur installation Israël a suscité de vives critiques. Shlomo Balsam, historien et guide à Yad Vashem, revient sur cette page de l’histoire.