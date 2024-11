L’Ambassadeur d’Israël était convoqué avant-hier au Quai d’Orsay pour s’expliquer après les incidents sur le site du Domaine français de l’Eléona lors du déplacement du Ministre des Affaires étrangères. Si je devais choisir un seul mot pour qualifier cette affaire qui n’est pas sans rappeler les incidents précédents qui se sont déroulés dans les mêmes circonstances ce serait le mot “aberration”.

Un non-sens absolu voire une extravagance qui laisse dubitatif sur les intentions réelles de ceux qui provoquent ces incidents. Nous y reviendrons.

Je voudrais d’abord comprendre pourquoi les valeurs de laïcité républicaine occupent une place tellement importante en France dans le débat public, politique et parlementaire mais dès que l’on sort de l’hexagone pour se rapprocher de Jérusalem et de la Terre Sainte voici que la France et ses officiels redeviennent comme par enchantement les chantres de la spiritualité chrétienne, protecteurs des établissements religieux et visiteurs assidus des églises, monastères, cloîtres ou autres couvents.

Que vient donc faire le Ministre des Affaires étrangères d’une république résolument laïque sur le site d’une église où selon la tradition, Jésus aurait enseigné à ses disciples le “Notre Père”….

Y est-il venu se remémorer les versets de cette prière fondamentale de la liturgie chrétienne et surtout son origine, inspirée par le Kaddish mais aussi par la Amida de la tradition juive?

Si déjà le ministre français dérogeait à la règle de la neutralité religieuse et de la laïcité républicaine, pourquoi ne pas alors honorer ses hôtes, en visitant leur site à la fois religieux et historique, celui vers lequel des générations de Juifs ont prié ?

Serait-ce plus une extravagance pour un ministre de la République de se rendre au Kotel pour y rendre hommage, par exemple, à la liberté de culte retrouvée pour les fidèles juifs dont l’accès au site avait été prohibé pendant toutes les années de l’occupation jordanienne, plutôt que dans une obscure église du Mont des Oliviers?

Nous sommes au cœur du sujet.

Je pointe ici une double aberration.

Celle qui consiste à violer dès lors qu’il s’agit d’Israël toutes les règles édictées en France pour protéger la neutralité de la République. Est-il concevable que l’entrée en fonction du Consul Général de France à Jérusalem soit célébrée au Saint Sépulcre après une procession dans les rues de la Vieille Ville de Jérusalem, ou que des “messes consulaires” soient dites régulièrement dans des édifices religieux de Jérusalem et sa région au cours desquelles le représentant diplomatique de la France laïque et républicaine reçoit les honneurs liturgiques illustrant le rang accordé à la France en Terre sainte.

Le temps des Capitulations signées entre la France et la Porte Sublime est révolu. Emmanuel Macron n’est pas François 1er, mais surtout il n’est pas Louis IX ce prétendu Roi Saint qui mena les septième et huitième croisades pour libérer Jérusalem et seront, de l’avis de nombreux historiens, à l’origine des pires massacres des communautés juives rencontrées sur leur chemin.

Je crois qu’il y a une difficulté pour la France à se rendre aux évidences et accepter que le peuple juif ait retrouvé sa souveraineté pleine et entière sur sa terre et dans sa ville.

Jérusalem est la capitale politique et administrative de l’Etat d’Israël en même temps qu’elle est la capitale historique du peuple juif.

Une ville moderne qui abrite et protège les fidèles de toutes les croyances.

Le Mur de Berlin et la partition de la ville ont été pendant 4 décennies le symbole de l’infamie en Europe.

Eriger un Mur de la Honte à Jérusalem et couper la ville en deux seraient donc la solution miracle pour les Européens?

Ce qu’ils ont refusé sur leur sol, ils veulent l’imposer à Jérusalem?

Quelle aberration !

Nulle visite à l’Eglise Sainte Anne ou à l’Eléona, nulle provocation ou bravade diplomatique française ou européenne ne changeront les choses.

Jérusalem, une et indivisible est notre capitale, nous y sommes souverains.

Daniel Saada était ambassadeur d’Israël en France