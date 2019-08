On le sait, Israël est un pays en plein essor au niveau de l’immobilier.

Que ce soit les nouvelles constructions, l’élévation de bâtiments »Tama 38 » ou des rénovations, chacun souhaite personnaliser son espace de vie.

Voici les 5 règles d’or :

1) Des espaces aérés et minimalistes

Ne pas surcharger les pièces, choisir les meubles adéquats par rapport à la surface.

Je conseille des couleurs claires sur les murs et misez sur le choix et les couleurs des meubles pour rendre la pièce chaleureuse. Par exemple un fauteuil en velours bleu, corail ou encore violet donnera du charme à votre espace, ainsi que quelques coussins colorés et des rideaux feront l’affaire.

2) Délimiter les espaces

La tendance est au papier peint sur un mur ou un mur en brique qui pourra aussi servir à délimiter les espaces.

Il est judicieux de délimiter le salon de la salle à manger par un meuble ou /et un tapis qui serviront de séparation et habilleront votre intérieur.

Un canapé n’est pas forcement contre un mur et un meuble derrière celui-ci peut servir de cloison tout en conservant le volume de la pièce et sa hauteur.

3)Un bon éclairage

Un bon éclairage est essentiel, il est nécessaire que la lumière circule dans la pièce à l’aide de lampadaires et plafonniers et bien sûr par les fenêtres.

4)Les couleurs tendances

Les couleurs simples et efficaces sont le blanc et les pastels. Cependant une touche de couleur ravive et donne de la chaleur à un intérieur.

Par exemple la couleur Pantone 2019 s’appelle “Living Coral” qui est, comme son nom l’indique, corail avec une touche de doré.

Le terracotta est aussi à l’honneur, ainsi que le vert sapin ou vert menthe associés à des nuances grises ainsi que le bleu minéral ou le vieux rose avec des touches violettes à utiliser avec parcimonie.

Ne pas dépasser les 3 couleurs par pièces.

5)Mélange de genres et matières

On peut tout à fait associer un fauteuil Louis XVI ou un meuble ancien à une décoration moderne en les relookant.

On peut aussi mélanger le marbre et le bois, le bois naturel et le noir ou encore le velours et les matières naturelles.

Donnez également une touche personnelle à votre décoration en choisissant des objets artisanaux uniques qui feront le charme de vos espaces.

L’essentiel est de choisir ce qui vous ressemble et de vous créer un environnement chaleureux et lumineux.

Aurélie Lebrati 0504344681

Bureau d’architecte Erez Nissan