En ce mois où l’on célèbre internationalement la Femme, il nous a paru sympathique de parler de l’entreprenariat au féminin.

De plus en plus, on observe que certaines initiatives du monde de la start-up ne concernent que la Femme .

Elle est forte, et en même temps fragile. Elle est seule dans un monde d’hommes et en même temps elle veut se fondre dans la masse.

Chez JP Consulting, on se focalise sur les forces de chacun : nous avons donc choisi de vous parler des 5 forces de la superwoman entrepreneuse

La polyvalence: de nombreuses études montrent que l’homme peut être concentré uniquement sur une action, la femme, elle, peut parler, penser et faire des choses différentes au même moment. La polyvalence est une clé de l’entreprenariat

La capacité d’adaptation : la femme a cette capacité de pouvoir parler à tout le monde selon ses besoins, ainsi elle est capable de s’adapter et de se réadapter à son marché, à son business, de trouver de nouvelles forces pour mieux développer sa stratégie ou se réorienter en fonction des besoins de ses clients. Son but est de trouver des solutions pour chacun.

La maturité : C’est connu, les femmes sont très jeunes, plus mûres que les garçons. Elles voient « BIG » mais de manière plus cadrée. Elles veulent aussi atteindre leurs rêves ou réussir à rendre leurs entreprises profitables et elles vont dessiner un chemin (sans oublier les petites étapes) pour y arriver !

L’entraide : Les femmes aiment parler, partager leurs bons plans, leurs recettes (et ce n’est pas un cliché !). Elles voient d’un bon œil la participation à des réunions de Networking ou de partage d’idées. La femme se sent à l’aise et libre dans ces réunions. Les femmes entrepreneuses ont réussi ( a fortiori ) à se créer une communauté et en tirer tous les avantages.

L’intuition : L’intuition féminine, l’instinct maternel ça vous parle ? Rien de mieux pour flairer les mauvais clients, les mauvais payeurs !

Bien sûr les femmes n’ont pas que 5 qualités, on pourrait ne pas s’arrêter, c’est juste un avant-goût des qualités à découvrir chez vos partenaires, chez vos clientes, en vous-même ou en travaillant avec nous !!!

Jessica Philippe

www.jpconsulting.fr