Le néo-sultan turc Recep Tayyip Erdogan ne supporte pas être critiqué. En Turquie, « offenser » le président est considéré comme une infraction pénale passible de plusieurs années de prison. Cette fois-ci la colère de Recep Erdogan se déverse contre le l’hebdomadaire français Le Point qui a « osé » publier une article très critique sur l’offensive anti-kurde, et surtout présenter en couverture le président turc avec le titre « L’éradicateur ». Les sous-titres de la couverture ne sont pas moins incisifs envers le dictateur d’Ankara, accusé de commettre un « nettoyage ethnique » de « massacrer les Kurdes » et de « menacer l’Europe ».

Recep Erdogan, qui ne se gêne pas d’insulter grossièrement d’autres pays ou dirigeants (suivez mon regard…) n’aime pas par contre être lui-même la cible de critiques quant à elles justifiées. Il a saisi la justice de son pays afin d’intenter un procès contre la direction de l’hebdomadaire français pour « atteinte à l’honneur et à la dignité du président turc »…!

Interrogé sur cette question le président du Point, Etienne Gernelle, a assuré « qu’il «ne lâcherait rien » et qu’il ne retirera pas un seul mot de ce qui a été écrit. L’an passé, le président turc s’en était déjà pris au Point qui le qualifiait de dictateur, mais le président de la République Emmanuel Macron avait pris la défense de l’hebdomadaire au nom de la liberté journalistique, une valeur que ne semble pas trop aimer ni respecter le président turc.

Outre la réaction judiciaire, le président Erdogan a voulu rendre la monnaie de sa pièce au magazine français mais en s’attaquant à la France toute entière:. Son porte-parole, Ibrahim Kalin, a écrit sur Twitter: « La France qui a colonisé de nombreux pays africains comme l’Algérie et le Maroc, qui a massacré des milliers de personnes, pratiqué le commerce des esclaves et qui a regardé le génocide au Rwanda. Et un magazine français qui a lancé une calomnie de nettoyage ethnique contre nous!(…)Les Kurdes ne sont pas vos mandataires et ne le seront pas. Vos journées de colonisation sont finies!»

L’arroseur arrosé…

Photo Illustration