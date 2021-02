Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exprimé sa colère et son exaspération face à Benny Gantz et au conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandleblit qui selon lui mettent des bâtons dans les roues au plan d’aide financière que lui et le ministre des Finances Israël Katz entendent accorder. La réunion du cabinet économique qui devait avoir lieu mardi à 18h pour adopter une partie des 30 mesures prévues a été annulée après que le ministre de la Défense Benny Gantz ait annoncé qu’il ne s’y rendrait pas, qualifiant ce plan de « fake plan » et de « corruption électorale »! De son côté, le conseiller juridique du gouvernement avait indiqué au Premier ministre que tout plan économique proposé avant les élections pourrait être considéré comme de la… »corruption électorale ». Les nombreux citoyens touchés par la crise économique due au Corona apprécieront.

Visiblement irrité, le Premier ministre a publié une vidéo dans laquelle il a réagi avec vigueur : « Vous imaginez-vous que quelqu’un m’empêcherait de faire venir des vaccins à cause des élections ??! Des gens vont mourir !! Vous imaginez-vous que quelqu’un m’empêcherait d’apporter une aide économique à cause des élections ??! Des entreprises vont mourir ! Nous avons prévu un plan de 15 milliards de shekels pour les entreprises, les indépendants, les chômeurs, pour l’économie israélienne. Il est inadmissible que des politiciens irresponsables, des bureaucrates ou des conseillers juridiques se dressent ainsi contre le peuple et nous empêchent de transférer ces sommes en disant : ‘Attendez deux-trois mois et qui meurt meurt’ ! Nous sommes avec le peuple, nous donnerons cet argent et ne cesserons pas de lutter pour vous ».

La devise de Benny Gantz depuis qu’il est entré en politique a été « Israël avant tout »…

