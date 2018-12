La superbe ambiance qui règne au sein de l’équipe Israël Cycling Académy. 30 coureurs, 3 religions, 18 nationalités, un partenariat avec une équipe Bretonne: Côtes d’Armor-Véranda Rideau, une ambition: être au Tour 2020……Détails……..



Tout est dit, et tout est extrêmement bien ficelé, des vélos 2019 déja prêts le 4 décembre, à l’intégration express et soignée des petits nouveaux, on a vu ce week-end à Benidorm, sur la Costa Blanca, un fonctionnement soigné, des détails mis dans le bon sens, et une atmosphère toujours décontractée.

Reste à mettre au fond le plus tôt possible, pour les points UCI c’est bien, pour les têtes, c’est encore mieux.

Source Velo101 / koide9enisrael