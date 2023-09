Après un match en demi-teinte, c’est finalement l’euphorie qui a gagné les gradins et le terrain du stade Bloomfield hier soir (mardi) à Tel Aviv.

L’équipe nationale de football a remporté un match de qualification pour l’Euro 2024 face à la Biélorussie, sur le score de 1 à 0. Le but de la délivrance a été marqué à la 93e minute par Gaby Kanichowsky.

Kanichowksky ne devait même pas jouer ce match. Ce n’est que suite à la blessure de Haziza qu’il a été appelé.

Le public était derrière la sélection bleu et blanc, des sonneries de chofar ont même retenti pour encourager les joueurs. Après le but de la victoire, les supporters ont laissé éclater leur joie et ont entonné des chants de Rosh Hashana.

Advertisement

Le prochain match sera aussi à domicile, le 12 octobre, face à l’équipe de Suisse, première de son groupe pour le moment. Au match aller, au mois de mars dernier, Israël s’était incliné 3 à 0. L’échéance est de taille.

Israël est 3e de sa poule. Après le match d’hier, tous les commentateurs s’accordent à dire qu’il s’agit de la meilleure équipe nationale jamais vue, qu’elle possède un caractère qui pourrait l’emmener jusqu’au prestigieux championnat européen.